Sale a la luz el vídeo de Justin Baldoni en el que llama "sexy" a Blake Lively: "Me perdí la formación de acoso sexual"

Blake Lively demandó a Justin Baldoni hace ya casi un año por acoso sexual y, en todo este tiempo, ambos han estado librando una enorme batalla judicial. El director de It ends with us contraatacó y presentó una demanda contra la actriz por difamación, la cual recientemente ha caído en saco roto.

Ahora, una nueva prueba ha visto la luz. Se trata de un vídeo presentado durante la moción de sentencia sumaria, cuando ambas partes recopilan todo aquello que se va a emplear de cara al juicio.

En el vídeo, se puede ver a ambos actores durante el rodaje de la película. Baldoni se dirige a Lively y habla de lo "sexy" que está. Acto seguido, comenta: "Lo siento, me perdí la formación sobre acoso sexual".

Sin embargo, la productora de la película, Wayfarer Studios (perteneciente a Baldoni), afirma que esta interacción es "totalmente normal" y que "Lively no vestía ropa provocativa, sino un mono polar extragrande". De igual modo, la compañía explica que "tampoco se trataba de un coqueteo, ni mucho menos; al contrario, tanto ella como Baldoni estaban trabajando en ese momento, rodeados de actores y equipo técnico".

"La expresión de Baldoni era neutral, sin miradas lascivas ni insinuaciones", continúan desde la productora: "Además, Baldoni se disculpó si su comentario fue inapropiado y Lively dijo que no pasaba nada".

Más allá de estas declaraciones de Wayfarer Studios durante la moción de sentencia sumaria, recogidas por Entertainment Weekly, ni el director ni la actriz han hecho ningún tipo de comentarios sobre el vídeo.

Sea como sea, el juicio se celebrará el próximo marzo de 2026. Hasta entonces, ambas partes continuarán poniendo a punto sus estrategias legales correspondientes, tal y como vienen haciendo desde hace ya 11 meses.