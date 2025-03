La inexistente relación de Anthony Hopkins con su única hija a la que no ve hace décadas: "No me importa"

El legendario actor Anthony Hopkins ha compartido detalles sobre la relación con su única hija, Abigail, nacida de su matrimonio con la actriz Petronella Barker, con quien estuvo casado durante seis años.

A lo largo de los años, la relación entre padre e hija ha ido distanciándose, y el propio Hopkins ha reconocido en entrevistas que "no ha sido un padre ejemplar". Por su parte, Abigail ha expresado en el pasado su tristeza por la situación, aunque reconoce que, tras una fuerte discusión, decidió seguir adelante con su vida. También, se comentaba que estaba defraudada con su padre y sentía que la habíaabandonado por su carrera como actor.

Anthony Hopkins | GTRES

"Fue un momento doloroso en mi vida y no es algo de lo que pueda hablar. Supongo que soy egoísta. No he sido un buen esposo o padre", confesó el actor de El silencio de los corderos al New York Post. Según Hopkins, el pasado no se puede cambiar, por lo que ha optado por centrarse en "vivir la vida sin mirar atrás".

Ahora, el actor ha sido mucho más tajante con sus declaraciones durante una charla con el Radio Times, donde le preguntaron si sabía algo sobre la vida de su hija. "No tengo ni idea. La gente se separa. Las familias se dividen y, ya sabes, 'sigue con tu vida'. La gente toma decisiones. No me importa una cosa ni la otra", responde tajantemente.

Ante la impactante respuesta, el entrevistador comenta que eso sonaba muy frío, a lo que el actor contesta: "Bueno, es frío. Porque la vida es fría. Es como la respuesta de John Osborne cuando alguien le dijo: 'Sr. Osborne, su obra es ofensiva', y él dijo: 'La vida es ofensiva'".

"No tenéis por qué querer a vuestra familia. A los niños no les gustan sus padres. No tenéis por qué amaros unos a otros", añade.

Según han ido pasando los años, se ha señalado que la relación distante entre Hopkins y su hija podría estar ligada a los problemas con el alcohol que el actor británico enfrentó en el pasado, así como a la distancia física tras su mudanza a Estados Unidos. Además, se ha especulado que el deterioro del vínculo también podría haber sido consecuencia del trato que Hopkins tuvo con su exesposa, Petronella Barker.