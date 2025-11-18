Eddie Murphy revela la proposición sexual que recibió de este actor y se arrepintió de haber rechazado

Eddie Murphy es uno de los actores de comedia más populares de Hollywood. Papeles como Dr. Dolittle, El profesor chiflado o Shrek se mantienen en la mente de los espectadores varias décadas después de su estreno. Y es que, a sus 64 años, presume de tener una carrera tan extensa como divertida.

Ya en sus inicios, Murphy gozaba de la atención de la industria. Debutó con tan solo 19 años en Saturday Night Live y, dos años después, llegó su primer trabajo en el cine con 48 horas. Ahora bien, tal y como ha revelado recientemente en el documental Soy Eddie de Netflix, en aquella época no solo interesó por su humor natural.

Eddie Murphy en Saturday Night Live | Gtres

El 21 de abril de 1982, el actor cumplía los 21 años. Un momento especial que quiso celebrar en el mítico Studio 54 de Manhattan, discoteca en la que eran habituales las figuras más emblemáticas del sector.

Allí, Murphy se encontró con uno de los actores más importantes de la década de los 50 y 60, Yul Brynner, quien había acudido al evento acompañado de su pareja. Sin embargo, más allá de las felicitaciones correspondientes, el intérprete tuvo una conversación muy concreta con el protagonista de Superdetective en Hollywood.

Yul Brynner y Yvonne de Carlo | Gtres

"Yul Brynner, el de Los Diez Mandamientos, estaba con su esposa y me dijo: ¿Te gustaría ir a mi apartamento con mi esposa y conmigo a seguir la fiesta? Y yo le dije: ¡No, gracias!", recuerda Murphy; revelando que no entendió bien la proposición que le estaba haciendo: "Me di cuenta, al hacerme mayor, de que su mujer sonreía".

"¿Acaso quería que me acostara con su mujer?", continúa antes de sacar a relucir su vena más bromista: "La historia habría tenido un mejor final. Ya sabéis, algo como: Sí, volví a casa de Yul Brynner y me acosté con su esposa y él me miraba diciendo: ¡Etcétera, etcétera, etcétera!".

Eddie Murphy y Paige Butcher | Gtres

Brynner falleció en 1985; no obstante, en 1982, el actor no estaba casado. Tuvo hasta cuatro esposas, la última de ellas, Kathy Lee, desde 1983. Por lo que, teniendo en cuenta las fechas, es muy probable que sea ella la mujer a la que se refiere Murphy.

El documental Soy Eddie se estrenó el pasado 12 de noviembre en Netflix. Una película que narra la vida de y carrera de Murphy con apariciones de grandes estrellas como Kevin Hart, John Landis o Jamie Foxx.