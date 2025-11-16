Guillermo del Toro asegura que trabajar con los hermanos Weinstein fue peor que el secuestro de su padre

Guillermo del Toro ha estrenado en Netflix su versión de Frankenstein tras pasar por salas. La película, protagonizada por Jacob Elordi en el papel de la criatura, Oscar Isaac y Mia Goth, ha cosechado excelentes críticas y la han posicionado como una de las favoritas para la temporada de premios.

Con esta cinta, el cineasta mexicano ha cumplido el gran sueño de su carrera y ha podido llevar la novela de Mary Shelley a la gran pantalla, logrando elogios desde Steven Spielberg hasta Francis Ford Coppola.

No hay duda de que el director es uno de los grandes nombres en el cine fantástico del siglo XXI y tiene tres Oscar que dan buena fe de ello, entre otros reconocimientos. Sin embargo, sus inicios en Hollywood tras triunfar con su debut tras las cámaras en Cronos, fueron muy desagradables para él.

Guillermo del Toro en una premiere de Frankenstein | Gtres

En 1997, Del Toro trabajó con Miramax, productora de los hermanos Bob y Harvey Weinstein, para dirigir Mimic, una experiencia que él mismo ha reconocido que "sin duda" fue peor que el secuestro de su padre ese mismo año.

En una entrevista con Deadline, Guillermo del Toro recordó esta turbulenta época y explicó que, al menos con los secuestradores, sabía qué buscaban. Sin embargo los productores no tenía ni idea de lo que querían.

"Hay imágenes" y "momentos" en Mimic "que provienen de esa terrible experiencia", señaló.

Esta no era la primera vez que Guillermo del Toro se sinceraba sobre los infames hermanos. Durante el Festival de Cine de Londres del BFI, en 2017, dijo que "mi primera experiencia en Estados Unidos casi fue la última".

Harvey Weinstein comparece ante el tribunal para su nuevo juicio | EFE

En cuanto al secuestro de su padre, Federico, en Guadalajara, México, estuvo cautivo durante 72 días y se pidió un rescate de un millón de dólares para su liberación, una cantidad que el director no tenía en aquel momento tras endeudarse con Mimic.

No obstante, la situación llegó a oídos de James Cameron, que pagó la liberación de su padre, un gesto que, en palabras de Guillermo, les convirtió en "hermanos". Tras este episodio, Del Toro y su familia abandonaron México y su relación con el país nunca fue igual.