Anthony Hopkins se sincera sobre la mala relación con su hija: "Si quieres vivir con rencor, adelante"

Es innegable que Anthony Hopkins es uno de los actores más importantes de su generación. Ganador de dos premios Oscar, el intérprete nos ha regalado papeles memorables que se han convertido en ejes fundamentales de la historia del séptimo arte.

Sin embargo, el eterno Hannibal Lecter no ha mantenido esta misma estabilidad en lo personal. Y es que lleva cerca de 20 años sin hablarse con su hija Abigail Hopkins, quien nació en 1968 a raíz del matrimonio del actor con Petronella Barker. Ambos se divorciaron en 1972 y, a pesar de que padre e hija retomaran su relación en 1990, hace décadas que están distanciados.

Hopkins no suele hablar de esta situación muy a menudo. No obstante, en una reciente entrevista, ha querido abordar el conflicto, manifestando su aceptación al respecto. "Mi esposa Stella le mandó una invitación para que viniera a vernos", comienza explicando antes de revelar que no hubo "ni una palabra de respuesta".

Anthony Hopkins con su mujer Stella Arroyave y su hija Abigail Hopkins | Cordon Press

"Bueno, está bien", comenta sobre su reacción: "Le deseo lo mejor, pero no voy a desperdiciar mi vida en esto. Si quieres desperdiciar tu vida guardando rencor, adelante".

Abigail Hopkins compartió a principios de año una publicación en redes sociales en la que hablaba sobre el diagnóstico de cáncer de intestino que recibió en 2020. Una enfermedad que, según comentó, estaba remitiendo y que le había ayudado a ver las cosas de otro modo. Aunque no mencionó a su padre en ningún momento.

Por su parte, el protagonista de Los dos papas no ha hecho ninguna alusión a la enfermedad de su hija. "Podría guardar rencor por el pasado, pero eso es la muerte. No estás viviendo", declaraba a Times para, acto seguido, hacer una lectura de su pasado: "Hay que reconocer una cosa, que somos imperfectos. No somos santos. Todos somos pecadores y santos, o lo que sea. Lo hacemos lo mejor que podemos".

"La vida es dolorosa. A veces la gente sale lastimada. A veces nos lastimamos. Pero no se puede vivir así. Hay que decir: Supéralo. Y si no puedes superarlo, bien, buena suerte. No te juzgo. Pero hice lo que pude. Así que eso es todo. Eso es todo lo que quiero decir", concluye el actor.

De hecho, no es una conversación en la que parece sentirse cómodo. Y es que cuando el periodista le explica que va a cambiar de tema, Hopkins se lo agradece: "Por favor, hazlo. No quiero hacerle daño".

Anthony Hopkins | Getty

Así pues, la relación entre Anthony y Abigail sigue igual de fría que en todo este tiempo. El intérprete ha intentado reconectar y no lo ha conseguido; pero, como él mismo ha revelado, su vida no se va a basar en esta disputa.

De hecho, Anthony Hopkins ha estrenado este mismo año Blindado y se prepara para dos grandes producciones en 2026: Maserati, dirigida por Robert Moresco (Crash), y Wife and Dog, de Guy Ritchie (Snatch). Por lo que, a sus 87 años, el actor sigue centrado en su carrera, expandiendo su legado en Hollywood.