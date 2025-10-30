Anthony Hopkins confiesa que "podría haber matado a toda una familia" por sus problemas con el alcohol

Anthony Hopkins comenzó su andadura en el cine con El león en invierno en 1968. Por aquel entonces, nada hacía presagiar que llegaría a la cima de la industria, coronándose con dos premios Oscar y protagonizando algunos de los papeles más memorables de la historia.

Ahora bien, mucho antes de que Hannibal Lecter sobrecogiera al público en sus butacas, el actor tuvo que superar una adicción al alcohol. Aprovechando la presentación de sus memorias en el libro We did Ok, Kid que se publica el próximo martes, el actor ha hecho acto de presencia en el podcast The Interview del New York Times.

Anthony Hopkins | GTRES

"Estaba borracho y conduciendo mi coche aquí en California, completamente inconsciente y sin tener ni idea de adónde iba", explica antes de ser claro: "Me di cuenta de que podría haber matado a alguien. O a mi mismo, cosa que me daba igual".

Así, Hopkins recuerda cómo podría haber acabado con la vida "de toda una familia" y, en la época, ni tan siquiera tenía remordimientos por ello.

Ahora, a los 87 años, cuenta que cuando intentó dejar de beber escuchó una voz interior que le preguntaba si quería vivir o morir. Al tomar la decisión, la voz le dijo claramente: "Todo ha terminado. Ya puedes empezar a vivir. Todo tenía un propósito, así que no olvides ni un instante". Aunque, según revela en sus memorias, esto no ocurrió de la noche a la mañana, sino que le "llevó otros doce años cortar por lo sano y entrar a un nuevo mundo".

Asimismo, Hopkins califica en el libro su matrimonio con Petronella Barker como "los dos peores años de su vida". Tuvo una hija con ella; no obstante, los problemas entre ambos revelan que efectivamente fue una etapa muy difícil: "Mi alcoholismo condenó la relación desde el principio. Mi depresión era ilimitada. El alcohol era mi chupete".

La situación fue tan extrema que el actor afirma que en un momento dado "temió por sí mismo y por ella", así que decidió marcharse de la casa. Después de recuperarse, intentó recuperar el vínculo con su exmujer y su hija Abigail; pero no lo consiguió. "Abigail nunca pareció poder perdonarme por haber abandonado a la familia cuando era una bebé", escribe: "No puedo culparla por eso. Así es la vida. Pero fue y sigue siendo una fuente tremenda de dolor".

Anthony Hopkins | Gtres

El actor puso fin a su enfermedad el 29 de diciembre de 1975 y, ahora, está a punto de cumplir 50 años sobrio. Un hito que achaca en buena parte a sus reuniones en Alcohólicos Anónimos, donde conoció a gente en su misma situación: "Estábamos borrachos", escribe en sus memorias, "y no queríamos seguir bebiendo".

De igual modo, en el libro, Hopkins explica que su mujer actual fue el apoyo que necesitaba. "Me abrió por completo", detalla en relación a Stella Arroyave: "No importa lo que depare el pasado. Puedes reconocerlo y seguir adelante".

Las 5 décadas de Anthony Hopkins sobrio lo han llevado a ser una de las estrellas de Hollywood mejor valoradas de todos los tiempos. Un actor que, más allá de sus problemas personales, ha sabido dejar un legado imborrable en el séptimo arte.