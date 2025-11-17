Richard Gere revela la lección budista que enseña a su hijo de 25 años: "Me agradece que no le haya presionado"

Desde hace décadas, Richard Gere encuentra en el budismo tibetano uno de los ejes de su vida. El actor, de 76 años, ha cultivado una estrecha amistad con el Dalái Lama, el líder espiritual más importante de esta filosofía.

Su espiritualidad no es algo secundario, ya que se refleja en su rutina diaria, en su dieta vegetariana y en la educación que él y su esposa, Alejandra Silva, transmiten a sus hijos.

La pareja reconoce que enseñar esta filosofía a sus hijos requiere paciencia, pero también creen que "es importante introducirlos al budismo y a su significado".

En una entrevista con People, el actor ha revelado que el principio budista más importante que quiere transmitir a sus tres hijos es la bondad: "Muestras bondad. Eso es lo mejor que puedeshacer".

Richard Gere se arrodlla ante su mujer Alejandra Silva en el Festival de Venecia | Reuters

"Tengo un hijo (Homer James Jigme Gere) de 25 años, y me agradece que no le haya presionado, pero ahora medita", explicaba Richard sobre su primer hijo, cuyo tercer nombre Jigme significa "sin miedo" en Tibetano.

"Lo descubrió por sí mismo", ha asegurado el actor dejando claro que él "predica con el ejemplo".

Además, el intérprete de Pretty Woman ha recordado una enseñanza del Dalái Lama que le marcó cuando un amigo suyo y su mujer embarazada acudieron al líder para pedirle consejo: "Les preocupaba cómo traer un niño al mundo, cómo educarlo".

"Y Su Santidad dijo: 'Enséñales a ser amables con los insectos, a los que normalmente la gente desprecia y pisa sin pensarlo dos veces. Respetar la vida de un insecto es algo que se extiende a toda tu vida'", contaba repitiendo la respuesta del hombre.

Los otros dos hijos, Alexander y James, de 6 y 5 años, que son fruto de su matrimonio con Alejandra Silva, también son parte de esta enseñanza familiar.

Esta reflexión cobra aún más peso en el contexto de su nuevo proyecto como productor de Wisdom of Happiness (La sabiduría de la felicidad), un documental centrado en las enseñanzas del Dalái Lama.