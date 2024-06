Angelina Jolie "no está en posición de hablar" de por qué Shiloh se ha quitado el apellido de Brad Pitt

Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt cada vez están dando más de qué hablar a medida que van creciendo. Recordemos que la expareja tiene 6 hijos en común, los tres mayores son adoptados y los tres menores biológicos.

Su hija Shiloh siempre ha sido una de las más mediáticas y el pasado 27 de mayo alcanzaba la mayoría de edad. Poco después de su cumpleaños se filtraba que la joven había pedido de forma oficial eliminar Pitt de su apellido.

Shiloh Jolie | Getty

Una decisión que ya habían tomado algunos de sus hermanos como es el caso de Zahara o de Vivienne, quien pidió aparecer acreditada como Vivienne Jolie en la obra de teatro donde ha trabajado en producción junto a su madre.

Ahora, una cercana fuente ha hablado con ET y ha revelado que la decisión de Shiloh fue tomada exclusivamente por ella misma, por lo que Angelina Jolie no ha tenido nada que ver al respecto: "Shiloh contrató a su propio abogado y lo pagó ella misma, por lo que Angie no lo sabe y no está en posición para hablar de ello", afirma.

Esta decisión ha sido muy controvertida ya que se pensaba que Shiloh era la hija más cercana a Brad Pitt y con esta medida tan drástica las especulaciones sobre cuál es la verdadera relación entre el actor y sus hijos está en boca de todos.

Brad Pitt con sus hijos Maddox, Pax y Shiloh en en el año 2014 en el estreno de Unbroken | Getty

La primera polémica que salió a la luz entre Brad y uno de sus hijos fue con Maddox y la disputa que tuvieron en un avión en 2016 que desencadenó la separación de la pareja.

Más recientemente, se conoció la carta que se filtró de Pax donde hablaba de forma muy dura de su padre donde aseguraba que sus hermanos pequeños le llegaban a tener miedo cuando lo veían.

Todo esto envuelto en una batalla legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt con la que llevan años de tiras y aflojas.