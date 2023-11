El duro mensaje del hijo de Angelina Jolie, Pax, a Brad Pitt donde afirma que "la verdad saldrá a la luz": "Tus hijos tiemblan de miedo"

La pareja formada por Angelina Jolie y Brad Pitt fue una de las más admiradas en Hollywood desde que iniciaron su romance tras conocerse en el set de Sr. y Sra. Smith en 2005. Durante 11 años de relación, Pitt y Jolie formaron una gran familia junto a sus hijos adoptivos Maddox, Pax y Zahara, y sus hijos biológicos Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

A pesar de su aparente felicidad, los actores tomaron la decisión de emprender caminos separados y divorciarse en 2016. Desde entonces, su relación se ha visto envuelta en diversos conflictos entre ellos la disputa por la custodia de sus hijos, con quienes parece que el actor no guarda demasiada buena relación, a lo que se ha unido la acusación de Jolie a Pitt de haber agredido a uno de sus hijos a bordo de un jet privado poco antes de su separación, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Brad Pitt y Angelina Jolie con sus hijos Shiloh y Pax Jolie en California en 2015 | Gtres

El tenso vínculo entre Pitt y sus hijos continúa en la actualidad, pero hasta ahora el único que se había enfrentado a su padre de forma directa era el mayor, Maddox. Sin embargo, parece que la relación entre Pax y el actor también es bastante problemática, según ha revelado una sincera publicación que Pax escribió por el Día del Padre de 2020 en su cuenta privada de Instagram y que ahora ha hecho pública el Daily Mail.

"Feliz Día del Padre a este gilipollas de clase mundial", escribió Pax en la historia de Instagram junto a la fotografía de Pitt recibiendo un Premio Oscar. "Una y otra vez demuestras que eres unapersona terrible y despreciable".

"No tienes consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos menores que tiemblan de miedo cuando estás presente. Nunca entenderás el daño que le has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho de la vida de las personas más cercanas a mí un infierno constante", añadió. "Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Feliz Día del Padre, puto horrible ser humano".

Una fuente ha confirmado que la publicación de dicha cuenta privada se trata del perfil de Instagram de Pax: "Es la cuenta que usa para sus amigos, amigos del colegio en su mayoría. Nunca habla mucho de sus padres, se mantiene reservado, así que eso era inusual".

Angelina Jolie junto a sus hijos | Getty Images

Por el momento, Pax no ha confirmado si dicha publicación estuvo desencadenada por algún enfrentamiento específico o si simplemente se trató de un momento de desahogo tras mantener durante años una tensa y complicada relación.

En la actualidad, el joven de 19 años, que recientemente se ha graduado del instituto, continúa compartiendo un gran vínculo con Jolie con quien ha sido visto en Nueva York, donde la actriz se ha alojado mientras trabajaba en la creación de su nueva colección de Atelier Jolie.