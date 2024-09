Angelina Jolie confiesa que no tiene "amigos" porque la han "traicionado" mucho

Angelina Jolie, una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, ha compartido recientemente detalles sobre su vida personal, revelando que no tiene muchos amigos íntimos debido a las múltiples traiciones que ha enfrentado a lo largo de su vida.

En una reciente entrevista con motivo de su nueva película que ha cautivado al Festival de Venecia, Maria, la actriz de Maléfica ha confesado a The Hollywood Reporter que no cuenta con el tipo de relaciones cálidas y cercanas en las que muchas personas suelen apoyarse en momentos de necesidad.

Cuando le han preguntado a quién llamaría si necesitara apoyo de madrugada, Jolie ha respondido con franqueza: "No tengo ese tipo de relaciones. Quizá sea por perder a tu madre siendo joven. Quizá sea por trabajar. Quizá sea por ser alguien a quien han traicionado muchas veces". Estas palabras reflejan la complejidad de sus experiencias personales y profesionales, que han influido en la forma en que construye y mantiene relaciones cercanas.

Jolie, quien perdió a su madre, Marcheline Bertrand, en 2007 a los 56 años debido a un cáncer de ovarios y de mama, ha explicado que su madre fue una de las personas con quien tenía una relación mas fuerte: "Mi madre era muy cercana a mí. La perdí. A lo largo de los años, algunos amigos no estuvieron presentes para mi familia en sus momentos de necesidad. Tengo un par de personas en las que confío".

En otro momento de la entrevista, Jolie ha hecho referencia a la célebre soprano María Callas, a quien interpreta en su próxima película dirigida por Pablo Larraín. "¿Con quien murió María Callas? Con dos personas de confianza", ha mencionado, subrayando la importancia de la calidad ante la cantidad en las relaciones personales.

Angelina Jolie en el Festival de Venecia para presentar María | Gtres

Aunque la vida de Jolie está marcada por su escasez de amistades cercanas, también es una persona sociable y disfruta de la compañía. "Si alguien quiere ver mala televisión y pedir comida tailandesa, soy la primera en ponerme los calcetines peludos y sentarme a su lado. Me gusta estar con la gente que quiero. No soy alguien que ruega por estar sola", ha confesado. Jolie ha explicado que, a diferencia de otros, su "placer culpable" no es disfrutar de la soledad, sino compartir momentos con las personas que quiere y hacer cosas que los hagan felices.

Las palabras de Angelina Jolie ofrecen un vistazo a la complejidad de sus relaciones personales y muestran cómo sus experiencias pasadas han moldeado la forma en que se relaciona con los demás. Aunque ha enfrentado traiciones y pérdidas, Jolie continúa valorando profundamente las conexiones auténticas y significativas en su vida.