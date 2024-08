Las palabras de Angelina Jolie sobre "dolor" y "desesperación" que muchos interpretan se refieren a Brad Pitt

Aunque muchos ya estén haciendo quinielas para los Oscar tras ver a Angelina Jolie convertida en María Callas en Venecia, la estrella de Hollywood ha asegurado que lo único que le preocupa es "no decepcionar a los fans de María Callas y de la ópera".

"El resto, si es resultado de mi trabajo, bienvenido sea, pero ante todo espero haber hecho algo que esté a la altura de lo que esta mujer merecía", ha dicho Jolie en la rueda de prensa de presentación de 'María', dirigida por el chileno Pablo Larraín.

La película, que ha abierto este jueves la competición por el León de Oro en la Mostra de Venecia, narra la tumultuosa y trágica vida de una de las mejores cantantes de opera de la historia, imaginando cómo fueron sus últimos y solitarios días en París en la década de los 70.

Angelina Jolie como Maria Callas | Netflix

Jolie ha confesado que descubrió la opera siendo adulta. "Me encanta toda la música pero de joven era más de The Clash y sigo escuchando a The Clash pero creo que cuando llegas a un nivel de dolor, desesperación y de amor en la vida, no hay nada como la ópera para expresar esos sentimientos", aseguró. Puedes ver el vídeo arriba de la noticia

Estas palabras sobre el dolor que ha sufrido muchos las han interpretado como una referencia a su ex Brad Pitt con el que tiene una guerra abierta desde su separación en el año 2016.

La actriz y directora regresa al primer plano con el filme de Pablo Larraín después de unos años más dedicada a su familia: "Para ser honesta, he necesitado estar más en casa con mi familia estos últimos años", explica.

Angelina Jolie en el Festival de Venecia 2024 presentando Maria | Reuters

Y es que, la situación familiar de Angelina respecto a sus hijos y Brad Pitt no ha sido nada fácil. De hecho, la relación del actor con sus 6 hijos es casi nula y muchos de ellos se han quitado su apellido.

El hecho de tener que cantar -su voz y la de la Callas se mezclan en la película- le puso "terriblemente nerviosa", pero después de siete meses de ensayos se vio suficientemente preparada.

Le ayudó escuchar grabaciones en las que la verdadera Callas (1923-1977) explicaba la forma en que afrontaba su trabajo: "decía que lo primero era entender la música, ser disciplinada y hacer el trabajo como el autor lo concibió a base de practicar y solo al final puedes permitir que lo personal asome".

Eso fue lo que hizo, guiada por Larraín, pero cuando le pidieron concretar qué cosas personales había puesto en su Callas evitó hacerlo. "Hay muchas cosas que no voy a decir aquí pero que posiblemente sabéis o imagináis", señaló Jolie que dijo compartir con la soprano de origen griego "la vulnerabilidad".

Jolie aseguró que ha reaprendido el significado de la palabra diva haciendo este filme. "A menudo la diva se hace de lo que perciben los otros, más que de lo que ella pensaba y sentía; María Callas era en realidad una trabajadora excepcional y disciplinada".