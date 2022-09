Todos los focos están puestos sobre Ana de Armas. El inminente estreno de 'Blonde' tras ser ovacionada en el último Festival de Venecia, la han convertido en una de las películas más esperadas del año. Y todo el mundo quiere saber más sobre la actriz hispano-cubana que ha dado vida a la mismísima Marilyn Monroe. No obstante, estos últimos años ha hecho su incursión en Hollywood, llegando a estar nominada al Globo de Oro por su trabajo en 'Puñales por la espalda'.

De esa forma, Ana de Armas ha visto como su fama ha aumentado enormemente a nivel internacional. Una popularidad que también le ha afectado a nivel personal ya que ha ocupado gran parte de las portadas de los medios durante su relación amorosa de prácticamente un año con Ben Affleck.

Los medios aclararon que la ruptura fue a consecuencia de que la pareja se encontraban "en diferentes momentos de sus vidas". Sin embargo, de Armas ha alegado guardar una buena relación con Affleck comentando que el poco apego que siente hacía los Ángeles y la presión que sintió por parte de los medios de comunicación acrecentaron su incomodidad.

"Nunca he sido alguien que quiera ganar atención que no sea sobre mi trabajo. Entonces, cuando la atención no trata de mi trabajo, es molesto, siento que es algo irrespetuoso, inapropiado, peligroso e inseguro. Pero, especialmente en este país, no sé cómo puedes encontrar protección. No sé cómo puedes evitar que eso suceda, aparte de irte... Fue una de las cosas que me acercó a Marilyn... ella amaba lo que hacía. Amaba la profesión y la respetaba mucho. Ella simplemente no recibió eso de vuelta", explicaba en una entrevista a 'Variety'.

Al parecer la ambición rubia se ha mimetizado con la intérprete latina, incluso parte del equipo ha llegado a afirmar la presencia paranormal de Monroe en el rodaje. La película adapta la novela ficcionada de Joyce Carol Oates, avisando de que es una visión bastante cruda de la biografía de la estrella del cine. La presión social fue una de las razones de su destino fatídico, al menos así lo declara Ana de Armas que se ha sentido muy unida a su proceso emocional.

Las escenas explicitas de sexo en 'Blonde'

Uno de los temas más controvertidos que han rodeado a la película, ha sido la comentada inclusión de escenas sexuales en el largometraje. De hecho, se rumoreó que este podría ser uno de los motivos principales por los que 'Blonde' se ha mantenido guardada en un cajón por más de un año. De hecho, la película ha recibido la calificación de protección por edades más alta (no recomendada para mayores de 18). Aunque algunos medios apuntan a que podría tratarse de una estrategia publicitaria.

"Sé que se va a volver viral y es repugnante. Es molesto sólo pensar en ello. No puedo controlarlo; realmente no puedes controlar lo que hacen y cómo sacan las cosas de contexto. No creo que me de para seguir teniendo pensamientos sobre eso; simplemente me parece de mal gusto pensar en el futuro de esos clips", comentaba de Armas.

Ana de Armas en 'Blondie' | Netflix

La actriz habló recientemente sobre la importancia de buscar ser lo más fieles posibles a la realidad, por eso no acaba de entender que la película tenga el mayor signo de restricción por edades: "No entendí por qué sucedió eso. Puedo decirte muchas series o películas que son mucho más explícitos con mucho más contenido sexual que 'Blonde', explicaba al medio 'L'Officiel'

La cinta llegará a Netflix el próximo 28 de septiembre, pero podrá verse previamente durante el Festival de San Sebastián.

