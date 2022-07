'Sin tiempo para morir' fue la última película del famoso personaje James Bond (Daniel Craig) que se estrenó en 2021 y en la que también participó Ana de Armas, dando vida a Paloma en el rol de 'Chica Bond'.

La actriz cubana de 34 años está viviendo un momento profesional que se encuentra en pleno auge desde que la serie 'El Internado' la impulsara a la fama. Durante los últimos años ha podido compartir reparto en varias películas con numerosas e importantes personalidades del mundo cinematográfico y hollywoodiense como Harrison Ford, Jamie Lee Curtis, Ben Affleck o Bradley Cooper.

A pesar de haber destacado en muchas de sus interpretaciones, ponerse en la piel de chica 007 convirtió a la actriz en parte de la franquicia Bond a pesar de aparecer escasos minutos en escena. Sin embargo, durante una entrevista a The Sun realizada el pasado 19 de julio, la intérprete de 'Blade Runner 2049' aseguró que no es necesario una mujer Bond para el futuro de la saga: "No hay necesidad".

Ana de Armas como Chica Bond | Sin tiempo para morir

Ana de Armas responde a los rumores sobre una mujer protagonizando James Bond

Ante los rumores de una versión femenina de uno de los espías más conocidos de la gran pantalla, la actriz declaraba que "No deberíamos robar el personaje de otra persona, tomar el relevo. Esta es una novela y conduce a este mundo de James Bond, esa fantasía del universo en el que él vive".

También aprovechó para reivindicar que lo que sí debería hacerse es cambiar los personajes femeninos que acompañan al protagonista, dándoles más reconocimiento: "Lo que me gustaría es que los personajes femeninos en las películas de Bond, aunque Bond siga siendo un hombre, sean creados de otra forma. Que les den más importancia y reconocimiento. Creo que eso es más interesante que dar la vuelta a las cosas".

Por ahora, el futuro de James Bond es incierto, aunque la productora se encuentra en búsqueda de un nuevo actor para interpretar al agente secreto en una posible próxima película.

Seguro que te interesa:

Ana de Armas utiliza a Marilyn Monroe para mandar un presunto mensaje sobre Ben Affleck