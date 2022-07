Ana de Armas quiere más papeles como latina pero tiene claro lo que nunca haría

Ana de Armas se ha convertido en una de las estrellas más cotizadas del panorama de Hollywood en los últimos años, y así lo demuestra su próxima película, 'Blonde', donde interpreta a la leyenda de Marilyn Monroe.

Son muchos más los proyectos que le ocupan actualmente, y los estrenos que tiene pendientes. En una entrevista con Elle, donde también menciona cómo abandonó Los Angeles al acabar su relación con Ben Affleck, ha hablado de su vida como intérprete. Puedes ver las declaraciones que ha hecho también sobre su ex en el vídeo de arriba.

Aunque esté viviendo la cima de su carrera por ahora, ha recordado también los años en los que se marchó de Cuba, su país natal, para venir a España, donde se dio a conocer con 'El Internado': "Algunas veces no me siento parte de la comunidad artística cubana, luego estaba en España, y tampoco me veía parte de la comunidad, especialmente porque allí hice más televisión que cine".

Ana de Armas y Martiño Rivas en 'El Internado' | Antena 3

"Y luego me veo aquí y me siento como si no fuera del todo acogida, ¿soy parte de la comunidad? Apenas conozco a mucha gente", ha comentado sobre su pertenencia a Hollywood, una industria que también critica, al menos en el entorno de Los Ángeles: "No es el lugar para mí".

Sin embargo, reconoce la oportunidad que le da ahora su posición en la industria para visibilizar ciertas identidades: "Quiero hacer papeles de latina. Pero no quiero llevar un cesto con frutas en la cabeza. Esa es mi esperanza, demostrar que somos capaces de todo si nos dejan prepararnos, y sobre todo, si nos dan la oportunidad".

"El problema es que a veces ni siquiera te dan la oportunidad de sentarte con el director para mostrar de lo que eres capaz. Es cansino y frustrante", ha señalado sobre las posibilidades de hacerse notar en Hollywood llegando desde fuera de Estados Unidos.

Ana de Armas como Marilyn Monroe en 'Blonde' | Netflix

Y es algo que ella puede contar, ya que sus comienzos allí pasaron por estar relegada a papeles en los que lo importante era su acento, y que hablaba español. Pero no solo critica esas representaciones con las que se ha encontrado, también cuenta que quiere tomar una parte activa para solucionarlo, y que no descarta tocar otros palos del cine para conseguirlo.

Por ahora, cuenta que el hecho de que ella, una actriz con acento cubano, vaya a interpretar a Marilyn Monroe, ya demuestra mucho: "Esto está definitivamente cambiando a mejor, pero no es lo mismo para todo el mundo, y yo no puedo saberlo desde mi posición".

