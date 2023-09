La actriz de la profesora Sprout de Harry Potter se arrepiente de sus hábitos alimenticios: "Soy una masa de grasa, es patético"

Miriam Margolyes es conocida por el gran público por dar vida a Pomona Sprout en Harry Potter. La actriz interpretó a la profesora de Herbología en la segunda y última película de la saga.

Sin embargo, las cintas basadas en la obra de J.K. Rowling no la marcaron tanto como los fans: "Para mí, Harry Potter no era importante", dijo en una entrevista para British Vogue, en la cual posó desnuda como puedes ver en el vídeo de arriba.

Y es que, si algo la ha caracterizado, aparte de sus singulares papeles, es por no tener pelos en la lengua.

Siguiendo la estela de sus anteriores declaraciones, donde se mostraba muy franca, la actriz de 82 años se ha sincerado sobre sus problemas de salud provocados por la mala alimentación que ha mantenido durante años.

"Mi vida ha estado condicionada por mi deseo de azúcar", explicó Margolyes en el podcast How to Fail. "No debería haber sido tan codiciosa. Debería haber sido más fuerte", lamentó.

Miriam Margolyes como la profesora Pomona Sprout en 'Harry Potter' | Warner Bros.

"Es una gran derrota. ¿Un bollo de nata, chocolate o una ración de hígado picado es más importante que tu salud, que tu estética? No, no lo es. No es más importante. Es simplemente avaricia, falta de disciplina, todas las cosas que me avergüenzan de mí misma", continuó, revelando que sufre estenosis espinal, una dolencia por la cuela no puede caminar bien. "Estaré en silla de ruedas antes de que sea más mayor".

"Soy una masa de grasa. Estoy gorda. Y estar gorda y tener 82 años es realmente patético", admitió duramente, comparándose directamente con la reina Camilla y lo "en forma" que está ella: "Lo jodí todo por la codicia. Creo que es vergonzoso".

Precisamente, la intérprete británica ya dio un susto el pasado mayo al ser hospitalizada por una infección en el pecho.

"Estoy jodida. Realmente la cagué con mi cuerpo. Lo siento, porque hice algo incorrecto", continuó anhelando "un vientre más plano, una espalda más fuerte o unas piernas más largas".

Miriam Margolyes fue criada en una familia judía y pronto desveló a sus padres que era homosexual, lo que la causó conflictos con sus padre en una época en la que en Reino Unido estaba penado ser gay.