Bonnie Wright confiesa lo "frustrada" y "decepcionada" que se sintió con su papel de Ginny Weasley en 'Harry Potter'

Desde que Warnermedia anunció que 'Harry Potter' volverá en forma de serie, la famosa saga vuelve a estar en boca de todos. La serie contará con un nuevo reparto y, aunque siempre existe la posibilidad de algún cameo nostálgico, el propio Daniel Radcliffe, ya ha asegurado que no está interesado en aparecer.

Con Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint como Harry Potter, Hermione y Ron, el mágico mundo de Hogwarts conquistó el corazón de millones de fans, pero no solo ellos lo consiguieron, también otros personajes como Ginny Weasley, la novia de Harry Potter y hermana de Ron a quien dio vida Bonnie Wright, quien recientemente ha anunciado su embarazo.

Bonnie Wright y Daniel Radcliffe como Ginny Weasley y Harry Potter | Cordon Press

Desde la publicación de los libros, Ginny ha sido uno de los personajes más queridos de la saga por su atrevida personalidad y su valentía. Sin embargo, apenas tuvo protagonismo en la adaptación cinematográfica. A pesar de aparecer en las 8 películas, Ginny apenas recibió el tiempo en pantalla necesario para desarrollar fielmente a su personaje y hacerle justicia.

Durante una entrevista en el podcast 'Inside of You', la propia Wright ha confesado que sintió "ansiedad por actuar y hacer lo mejor que podía hacer mi personaje" en el rodaje de las cintas. "Como, 'Oh Dios, ¿le haré justicia a este personaje que la gente ama?' Así que eso siempre fue difícil de hacer, especialmente cuando, inevitablemente, muchas de las escenas de cada personaje fueron eliminadas del libro a la película", ha explicado. "Entonces realmente no tenías mucho que mostrar en la película".

"A veces eso era un poco decepcionante porque había partes del personaje que simplemente no lograban materializarse porque no había escenas para hacerlo", ha añadido. "Supongo que eso me hizo sentir un poco ansiosa o simplemente frustrada".

"No había lugar para muchos cambios en esos guiones", ha indicado Wright alegando el motivo por el que no solicitó a los guionistas alguna escena adicional para su personaje. "Creo que lo que tal vez tomé, algo que ya no me tomo muy en serio, es que sentí que tal vez mi ansiedad se debía a, 'Oh, me van a ver interpretando mal a este personaje', en lugar de darme cuenta de que en realidad no tuve la oportunidad de hacer eso", ha confesado la actriz. "Así que no fue exactamente culpa mía".

Aun así, Bonnie ha asegurado que se sintió "apoyada" por los fans de la saga que también sintieron lo mismo: "Cuando los fans comparten esa decepción, lo hacen de una manera en la que dicen: 'Sabemos que no fuiste tú. Sólo queríamos más de ti'", ha explicado.

"Y pasa lo mismo con todos los personajes", ha indicado Wright. "Si tan solo hubieran podido ser películas de cinco horas de duración, pero probablemente habría tomado dos años filmar cada una de ellas o algo así"