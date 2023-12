El éxito en Hollywood es una montaña rusa, pero cuando alguien consigue enamorar al público se convierte en el centro de todas las miradas. Este año multitud de estrenos han llegado a las salas de cine y a las pantallas de nuestros hogares, y parte de ello ha sido gracias a exitosas estrellas. Aunque, algunos otros famosos se han convertido en el foco de la noticia por aspectos de su vida privada que han llegado a los medios. Por ello, os traemos un repaso de los actores que más interés han despertado en 2023.

Jenna Ortega

La joven actriz comenzó a una edad muy temprana a dar sus primeros pasos frente a las cámaras. Sin embargo, ha sido en los últimos años y en especial en 2023 cuando ha destacado su gran talento.

Tras protagonizar la exitosa serie de Netflix centrado en el aclamado miembro de la familia Addams, Ortega se ha encontrado inmersa en el rodaje de la temporada 2 de Miércoles. A ello se ha unido su icónica interpretación en Scream VI volviendo a dar vida a Tara Carpenter, una de las supervivientes del misterioso y sangriento asesino Ghostface.

Ortega también ha participado en el rodaje de la esperada secuela de la película de Tim Burton, Beetlejuice 2, en la que interpreta a la hija de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder.

Sin duda, durante este último año Ortega ha vuelto a demostrar su gusto por el cine de terror y de fantasía, y parece que seguirá haciéndolo.

Jenna Ortega en la Gala Met 2023 | Getty

Jeremy Renner

Aparentemente no ha sido el mejor año para el actor que da vida a Ojo de Halcón en el Universo Cinematográfico de Marvel tras haber sufrido un grave accidente después de que en enero una maquina quitanieves le arrollara causándole la rotura de más de 30 huesos, un colapso pulmonar y una perforación hepática.

Sin embargo, a lo largo de estos meses, Renner ha demostrado su gran fortaleza tras compartir su progreso recuperando su forma física realizando entrenamientos y terapia física junto a una fisioterapeuta.

Por si fuera poco, dicho trágico accidente no ha impedido que Renner continúe adelante con su vida profesional y este año hemos tenido la suerte de presenciar el estreno de su nuevo programa para Disney+ titulado Rennervations en el cual el actor se asocia con expertos constructores para adquirir grandes vehículos gubernamentales retirados del servicio y rediseñarlos como "creaciones alucinantes" al servicio de los niños de comunidades de todo el mundo.

Jeremy Renner | Reuters

Danny Masterson

El 2023 también ha venido acompañado de complicadas noticias. Masterson, el actor conocido por dar vida a Steven Hyde en la sitcom Aquellos maravillosos 70, ha sido condenado a 30 años de prisión tras ser declarado culpable por violar a dos mujeres en su casa de Hollywood a principios de la década de los 2000.

Junto a dichos cargos, el actor ha enfrentado una tercera denuncia por violación por parte de su expareja, Chrissie Carnell Bixler. Sin embargo, el jurado no ha condenado a Masterson por dicha acusación debido a "la relación de pareja" que mantenía con la víctima.

El actor de Aquellos maravillosos 70, Danny Masterson | Getty

Pedro Pascal

El codiciado actor chileno ha experimentado uno de sus mejores años profesionales tras haber obtenido tres nominaciones a los premios Emmy del 2023, incluido a Mejor actor de serie de drama por su gran interpretación dando vida a Joel en la serie de HBOMax, The Last of Us.

Unido a ello, Pascal ha continuado conquistando a millones de fans con la temporada 3 de The Mandalorian, la exitosa serie de Disney+, también se ha estrenado como presentador en el programa Saturday Night Live y ha apostado por el cine español trabajando junto al director manchego, Pedro Almodóvar, en el cortometraje Extraña Forma de Vida.

Pedro Pascal | Cordon Press

Halle Bailey

A pesar de las críticas racistas que tuvo que soportar tras haber sido escogida para dar vida a Ariel en el remake en acción real de La Sirenita, Bailey ha brillado con su gran interpretación dando vida a la icónica princesa Disney y ha recibido multitud de ovaciones por su preciosa voz.

Por este motivo, este año la actriz también ha decidido apostar por su faceta musical como cantante sacando su primer single en solitario titulado Angel.

Halle Bailey en la premiere de 'La Sirenita' en Los Ángeles | Reutres

Tom Blyth

El actor británico de 28 años comenzó siendo tan solo un niño a realizar sus primeros pinitos como actor, pero no ha sido hasta 2023 cuando ha despertado el interés de los fans y la crítica cinematográfica tras su brillante interpretación del villano Coriolanus Snow en la precuela de la aclamada saga basada en los libros de Suzanne Collins, Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes.

Realizando algunos trabajos también como modelo, no cabe duda de que Blyth es una de las grandes promesas de Hollywood.

Tom Blyth como Snow en Balada de Pájaros Cantores y Serpientes | Lionsgate

Timothée Chalamet

El actor de 27 años lleva una larga temporada causando sensación en Hollywood. Sin embargo, 2023 ha sido uno de sus grandes años consolidando su fama dal mostrar sus grandes dotes también como cantante y actor musical con su adorable interpretación del mago y maestro chocolatero, Willy Wonka, en la cinta homónima, Wonka, que ha llegado recientemente a las salas de cine para endulzar las navidades.

Unido a ello, Chalamet no solo ha despertado la pasión de los fans con su gran atractivo, también ha protagonizado uno de los grandes romances del año junto a su novia, Kylie Jenner.

No cabe duda de que el próximo año también estará repleto de éxitos para el actor a la espera del próximo estreno de Dune: Parte 2.