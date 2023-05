El cambio de chip que hizo a Halle Bailey superar las críticas racistas tras ser Ariel en 'La Sirenita'

Todos estamos impacientes por el nuevo remake en acción real de Disney sobre el clásico de 'La Sirenita'. La esperada película llega a los cines este 26 de mayo donde, por fin, podremos ver el resultado final de la cinta protagonizada por Halle Bailey en el papel de Ariel.

La elección de la actriz para encarnar al mítico personaje de Disney trajo consigo una enorme polémica ya que Halle es una actriz negra y su imagen nada tenía que ver con el de la Ariel de la película animada. Entonces, la redes se tiñeron de un racismo extremo donde muchos usuarios justificaban estos duros comentarios alegando que se trataba de una "inclusión forzada" o la completa incoherencia que existía con la versión original.

Sin embargo, esta nueva visión del live-action de Disney ha conseguido dar representación a una nueva generación donde ellos también pueden ser los protagonistas y la actriz ha asegurado que ha aprendido a lidiar con todas estas críticas.

Halle Bailey en 'La Sirenita' | Disney

Después de todo este revuelo y una vez que ha pasado el tiempo. Ahora, Halle ha ofrecido una entrevista para Sunday Mirror donde ha asegurado que, aunque en un principio se sintió "desconcertada" con la reacción tan agresiva que tuvo la gente, reflexionó sobre lo que estaba pasando y llegó a la conclusión de que estas críticas ni se acercaban al desagradable racismo que vivió su familia generaciones anteriores.

"Cuando empezaron las comentarios negativos, estaba impactada, porque era algo para lo que no estaba preparada". "Entonces empecé a pensar. Soy del Sur profundo, esta no es la primera vez que he tenido que experimentar racismo",afirma.

Halle Bailey con un espectacular vestido en la premiere de 'La Sirenita' | Gtres

Bailey ha recordado el racismo tan duro que tuvo que vivir su familia en los estados del sur de EEUU donde sobrevivían día a día en una sociedad marcada por la supremacía blanca: "Mi nana solía ver a su familia recogiendo algodón y mi abuelo recuerda las fuentes de agua 'solo para blancos'", se sincera.

Este tipo de experiencias le han marcado a lo largo de toda su vida y le han hecho fuerte por lo que afirma que las críticas que recibió en redes no tienen la importancia suficiente para que le afecten:"Cuando pienso en las experiencias tan horrorosas que he vivido, hacen que un hashtag y las críticas en las redes parezcan totalmente intrascendentes", asegura la actriz.