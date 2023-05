La fortaleza de Jeremy Renner "pasando por alto el dolor" con sus articulaciones destrozadas: "Me siento el hombre de hojalata"

En enero de este año, Jeremy Renner, el actor que interpreta a Ojo de Halcón en la franquicia de Marvel, sufrió con 53 años un terrible accidente que le rompió múltiples huesos después de que una máquina quitanieves le arrollara.

El actor estaba ayudando a su sobrino a remolcar su coche, que se había quedado atascado en la nieve. El joven soltó la cadena y la maquina quitanieves comenzó a deslizarse, fue entonces cuando Renner trató de ayudarle y bajó rápidamente de la máquina sin poner el freno de mano lo que provocó que, al desestabilizarse y caerse, la máquina quitanieves le arrollara y le pasara por encima. El accidente le causó la rotura de más de 30 huesos, un colapso pulmonar y una perforación hepática.

En una entrevista para ABC News con Diane Sawyer, el actor ha admitido que no quería verse como "una víctima del accidente" y ha asumido la totalidad de la responsabilidad del suceso. "No deberías estar fuera del vehículo cuando lo estás conduciendo. Es como conducir un coche con un pie fuera del coche", ha declarado Renner.

Jeremy Renner desde el hospital | Instagram @jeremyrenner

También ha confesado que durante el accidente, en el que continuaba despierto, pensaba: "esto no me va a matar. De ninguna manera". Y, a pesar de las consecuencias, ha declarado: "Lo volvería a hacer si eso significa salvar a mis seres queridos. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero he sido reabastecido y recargado con amor y titanio".

El protagonista de la serie 'Ojo de Halcón' fue operado por sus lesiones y tras dos semanas fue dado de alta en el hospital.

Durante este tiempo el actor ha estado realizando terapia física. Renner hizo su primera aparición en público durante la alfombra roja del estreno de 'Rennervations', la nueva docuserie de Disney en la que el actor explora su pasión por la restauración de coches. Durante el evento, Jeremy, que caminaba con un bastón, tuvo que descansar varias veces y no pudo evitar realizar alguna mueca de dolor, como puedes ver en el vídeo de arriba.

A través de sus redes sociales va actualizando su progreso y ha compartido uno de los entrenamientos de pierna que hace en el que podemos verle enérgico y recuperando su fuerza, a pesar de sus extensas lesiones. Parece que el actor está intentando acelerar su proceso de recuperación.

"ACTUALIZACIÓN: He decidido pasar por alto el dolor del progreso (esta maldita tibia destrozada) y empezar a probar cómo se conducen estas nuevas partes de mí. El cuerpo es milagroso... Aunque me siento como el hombre de hojalata, necesito aceite para todas mis nuevas articulaciones (caderas, rodillas, tobillos, tibia, etc)", revela el actor, animado.

Animado después de este calentamiento a seguir con la presión (no se lo digáis a mi fisio)", terminaba confesando.

También ha publicado un emocionante vídeo que ha realizado su fisioterapeuta recordando cuál era su estado físico en una fecha cercana al accidente y cuál es su estado en la actualidad, mostrando todoel progreso que ha logrado el actor en estos meses.

"Mi fisioterapeuta hizo este vídeo para recordar que no se puede caminar a menos que vayas paso a paso", ha comentado Renner en el pie de foto mostrándose esperanzado e ilusionado con su recuperación.