Brad Pitt, "desesperado" por recuperar la relación con sus hijos mellizos tras cumplir 17 años: "No quiere rendirse"

Brad Pitt y Angelina Jolie comparten 6 hijos en común, 3 adoptados y 3 biológicos, pero desde que el matrimonio rompiera en 2016 la relación de los niños con el actor se ha ido desgastando con el tiempo hasta el punto de no ser prácticamente inexistente.

Algunos de sus hijos ya se han quitado el apellido Pitt de su nombre pero Brad no quiere perder la esperanza de recuperar la relación con alguno de ellos, especialmente con los dos pequeños. Los mellizos Knox y Vivienne quienes han cumplido 17 años.

Una fuente ha hablado con el medio Daily Maily ha explicado actor se encuentra en una situación que él mismo describe como "desesperada" por "hacer las paces". Esta misma fuente reconocía que Pitt era consciente de que "la posibilidad", de reunirse con sus hijos antes de su 17 cumpleaños, "es remota, por no decir imposible".

Angelina Jolie y Brad Pitt con sus hijos mellizos Knox y Vivienne en 2011 | Gtres

Esta persona explicaba que el actor de F1 captó claramente el mensaje cuando su hija Vivienne eliminó el apellido Pitt de su nombre artístico en un Playbill, una revista estadounidense sobre teatro, en 2024.

Su hija mayor Shiloh también se deshizo del apellido del actor, y su hija Zahara se ha hecho llamar Zahara Jolie, sin 'Pitt', en alguna ocasión. Sin embargo, esta fuente apuntaba a un "rayo deesperanza", ya que el mellizo, Knox, mantiene 'Jolie‑Pitt' de apellido.

Aunque evita hablar públicamente sobre sus hijos, Brad considera a sus seis hijos "muy importantes en su vida".

Brad Pitt y Angelina Jolie con sus hijos en 2008 | Gtres

"Siempre creerá y esperará que exista la oportunidad de volver con todos ellos, y no quiere pensar lo contrario. No quiere rendirse; no es ese tipo de persona, no es ese tipo de padre. Es un padreorgulloso y le alegraría que lo vieran con el tiempo", aseguraba otra fuente.

El actor estaría esperando a que sus hijos "den el paso porque (él) ha intentado una y otra vez recuperar su confianza", según esa fuente.

A raíz de esto, el actor cargaría con un "profundo peso emocional" por los lazos rotos con sus seis hijos, y su mayor "arrepentimiento" sería no haber podido reparar esas heridas tras la turbulenta relación con Jolie, que duró 12 años.