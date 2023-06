Jenna Ortega revela importantes cambios en la temporada 2 de 'Miércoles' con "más terror"

Jenna Ortega se ha convertido en una de las actrices adolescentes más influyentes tras interpretar a la joven Addams en la serie de Netflix 'Miércoles', sin embargo, el éxito le ha pasado factura en más de una ocasión.

La actriz ha revelado que sufrió una crisis emocional durante el rodaje debido a las largas jornadas de trabajo y no estuvo exenta de polémicas cuando tuvo varios desacuerdos con guionistas de la serie debido a que la actriz tenía ideas diferentes para el personaje, como puedes ver en el vídeo.

Ahora, la actriz ha confirmado que esas ideas se podrán llevar a cabo porque se estrenará como productora en la segunda temporada de la serie, además de continuar interpretando a la integrante de la familia Addams.

Así lo ha revelado en una de las charlas de 'Actors on Actors' de Variety que ha tenido junto con Elle Fanning donde ambas han reflexionado sobre ser actrices infantiles y la manipulación en las redes sociales que han sufrido, y en la que Jenna ha desvelado algunos cambios para la segunda temporada de 'Miércoles'.

"Hemos decidido que queremos decantarnos un poco más por el terror en la serie", ha revelado Ortega y ha explicado: "Es tan desenfadada que una serie como ésta, con vampiros, hombres lobo y superpoderes, no quieres tomártela demasiado en serio".

La actriz hace unos meses comentó que algunos elementos de la trama, como el triángulo amoroso entre Tyler Galpin, interpretado por Hunter Doohan, y Xavier Thorpe, con el actor Percy Hynes White "no tenían ningún sentido" para su personaje, por lo que ahora ha afirmado: "Nos vamos a deshacer de cualquier interés romántico para Miércoles, lo cual es realmente genial".

Jenna Ortega en 'Miércoles' | Netflix

Con respecto a su ascenso a productora en la serie, Jenna lo ha definido como "una progresión natural" y ha explicado: "Ya habíamos barajado muchas ideas, y yo soy una persona muy práctica. Quiero saber qué está pasando. Y con un personaje como Miércoles, tan querido y tan legendario, no quería equivocarme. Así que intento tener tantas conversaciones como sea posible, en el plató, con los guionistas y Tim Burton. Nos reuníamos todos y decidíamos: 'Vale, ¿qué funciona y qué no?' Ya era muy colaborativo de forma natural".

"En la preparación de una segunda temporada queríamos adelantarnos y asegurarnos de que podíamos empezar las conversaciones antes", ha comentado y ha añadido que siente mucho interés por todos los elementos de la serie y quería participar en su decisión: "Tengo mucha curiosidad. Quiero ver los trajes, los nuevos personajes que van a llegar, los guiones y, además, tuvieron la amabilidad de dejarme ponerme el sombrero de productora".

Jenna ha afirmado que tener la oportunidad de interpretar a un personaje como Miércoles la ha "obligado a salir del caparazón" y ha añadido: "Siendo una mujer joven en la industria, a veces la gente no te toma tan en serio o no está tan abierta a las conversaciones. Te conviertes en una marioneta. Pero las experiencias más bonitas que he tenido en un trabajo, o los trabajos de los que me siento más orgullosa, siempre han sido aquellos en los que se escucha la voz de todos y todo el mundo colabora".