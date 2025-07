Orlando Bloom no para: Su desenfrenado verano de soltero tras romper con Katy Perry

Desde que Orlando Bloom y Katy Perry anunciaron oficialmente su ruptura, el actor lleva un verano desenfrenado, en el que parece no haber un hueco en blanco en su agenda.

Suprimera aparición en solitario tras la separación era en la boda de Jeff Bezos en Italia. Poco después, sorprendía al público al posar junto a Katy en una imagen que publicaba en redes sociales disipando cualquier rumor de tensión que rodease a la pareja.

Pese a la ruptura, el intérprete ha querido mostrar que mantienen una relación cordial y que, como comunicaban sus representantes, "su prioridad común es, y siempre será, criar a su hija".

Orlando Bloom en Wimbledon | Reuters

Después de esto, las últimas apariciones de Bloom han dejado claro que no está dispuesto a 'perderse una'. El actor ha estado en la final de Wimbledon junto a amigos y otras celebridades, justo un día después de asistir al concierto de Oasis en Heaton Park, Mánchester.

Orlando compartía en redes sociales cómo vivía con intensidad y euforia el reencuentro de la banda con los escenarios junto a los hijos de los componentes del grupo.

"Camino a Oasis. No podría estar más emocionado", decía en historias de Instagram antes de llegar al concierto y gritar todos los éxitos del grupo como Don't Look Back in Anger o Wonderwall.

La inagotable energía del actor, a sus 48 años y recién soltero, es igual de notoria que su voluntad de mantener una relación sana con la madre de su hija, un equilibrio poco habitual entre las estrellas.