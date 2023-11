Jenna Ortega se sincera sobre sus complejos por ser una niña latina cuando intentaba ser actriz

Jenna Ortega se ha convertido en una de las actrices jóvenes más aclamadas y prometedoras de la década tras protagonizar grandes proyectos pertenecientes al género de terror, entre ellos, las películas X y Scream y la aclamada serie de Netflix, Miércoles, cuya temporada 2 se encuentra en desarrollo y que ha marcado el curso de su trayectoria como actriz, como puedes ver en el vídeo de arriba.

A pesar de su gran éxito, Ortega no ha dudado en abrirse públicamente y mostrarse vulnerable relatando los aspectos más negativos de la fama a tan temprana edad, así como compartir la presión pública que siente después de la difusión pública de multitud de rumores sobre su vida privada y profesional.

En esta ocasión, Jenna se ha vuelto a sincerar durante una entrevista con Harpers Bazaar, pero esta vez en torno a su herencia hispana y los complejos que sintió con su apariencia física cuando intentaba ser actriz, llegando a admitir que, incluso, se planteó llevar a cabo un cambio radical en su pelo para obtener los papeles que anhelaba.

"Como actriz infantil, hay dos trabajos que puedes conseguir: o eres la versión más joven de alguien o interpretas a la hija de alguien, y simplemente no había muchos actores hispanos destacados por los que yo pudiera obtener dichos papeles", ha explicado. "Así que muchos de los trabajos que perseguía, mientras crecía, nunca llegaron a salir porque no me veía de cierta manera. Fue muy difícil escuchar que algo que no podías cambiar era lo que te impedía tener éxito".

Jenna Ortega en los SAG Awards 2023 | Getty

Aquellos rechazos fueron tan complicados de afrontar que terminaron afectando a su autoestima y su confianza lo que llevó a Jenna a querer modificar su apariencia física. "Quería teñirme el pelo de rubio para parecer Cenicienta", ha añadido la actriz, que finalmente no llevó a cabo el cambio porque pensó: "No quiero que otras chicas jóvenes miren la pantalla y sientan que tienen que cambiar su apariencia para serconsideradas guapas o dignas".

Finalmente y con el paso de los años, Jenna ha logrado conseguir papeles con los que se siente cómoda, así como ha recibido multitud de elogios y reconocimiento por parte de sus fans y de la crítica siendo nominada a Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia en los Premios Primetime Emmy de 2024 y a un premio del Sindicato de Actores.

Ortega, además, interpreta uno de los papeles principales en la esperada Beetlejuice 2, la secuela de la icónica cinta de Tim Burton.