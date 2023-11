HBO revela por sorpresa el estatus de todas sus series y The Last of Us 2 ya tiene fecha de estreno

La industria de Hollywood se vio prácticamente paralizada en su totalidad debido a la huelga simultánea que inició en mayo el Sindicato de Guionistas (WGA) y a la que se unió en julio el Sindicato de Actores de EE.UU.(SAG-AFTRA) con el objetivo de firmar un nuevo convenio colectivo. Desde entonces, el rodaje y desarrollo de multitud de series y películas se ha visto paralizado y sus estrenos han sufrido varios retrasos.

Tras largos meses de un futuro incierto, el gremio de guionistas ha ratificado un nuevo convenio colectivo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), y aunque el gremio actoral aun se encuentre en plenas negociaciones, parece que poco a poco la actividad en Hollywood se está retomando.

Pr este motivo, el ejecutivo y jefe de HBO, Casey Bloys, ha revelado las fechas de regreso de algunas de las series más exitosas y aclamadas de la plataforma durante un evento de prensa en Nueva York.

La temporada 2 de The Last of Us, la apocalíptica serie de chasqueadores protagonizada por Pedro Pascal, comenzará su producción en la primavera de 2024, a la espera de que para aquel entonces la huelga de actores haya llegado a su fin. Si se cumple lo previsto, es probable que su estreno se haga realidad en 2025.

Pedro Pascal y Bella FRamsey en 'The Last of Us' | HBO Max

La temporada 2 de La Casa del Dragón perteneciente a la exitosa secuela del universo de Juego de Tronos centrada en la familia Targaryen se estrenará "a principios del verano" de 2024. Por el momento, tan solo sabemos que la nueva entrega estará constituida por ocho capítulos.

Sin embargo, parece que el primer tráiler ya ha sido proyectado para el pequeño grupo de periodistas que pudo asistir al evento con la condición de que no revelen su contenido. Este acontecimiento nos da una pista de que lo avanzada que se encuentra la producción de la temporada 2 y así lo ha confirmado Bloys revelando que ya ha terminado de rodarse y se encuentra en postproducción.

Olivia Cooke y Emma D'Arcy como Alicent y Rhaenyra en 'La Casa del Dragón' | HBO MAx

La temporada 3 de Euphoria y The White Lotus y el estreno de Welcome to Derry, la serie precuela de los hechos relatados en la novela de Stephen King, IT, han sido pospuestas hasta 2025.

Retomando la aclamada franquicia de Juego de Tronos, Bloys ha confirmado la próxima precuela titulada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. La serie basada en la trilogía de novelas cortas escritas por George R.R. Martin en las que narra las aventuras en Poniente de Dunk (Ser Duncan el Alto, el futuro Lord Comandante de la Guardia Real) y Egg (el futuro rey Aegon V Targaryen), está ubicada 100 años antes de los sucesos ocurridos en las novelas originales.

Por el momento, parece que ninguna otra precuela del universo de dragones y reyes se encuentra cerca de su producción, pero Bloys ha asegurado que están trabajando en ideas.