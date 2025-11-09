Vuelve mercurio retrógrado: descubre qué es y por qué le echamos la culpa de todo

No, Mercurio no es el culpable de que tu coche no funcione, tampoco es responsable de que tu ex te escriba justo cuando estabas tranquila, ni de que te olvidaras las llaves dentro de casa.

Mercurio retrógrado tiene mala fama, pero seamos honestas: muchas veces le echamos la culpa al planeta cuando simplemente íbamos con prisa, sin prestar atención o con la cabeza en otra parte.

¿Qué es Mercurio retrógrado?

Mercurio no va hacia atrás de verdad, solo lo parece desde la Tierra. En astrología, ese movimiento simboliza un periodo de revisión, pausas, errores tontos y reflexiones necesarias.

Mercurio rige la comunicación, la tecnología, los viajes cortos y los pensamientos. Cuando retrocede, no es que se complique todo, sino que se hace evidente lo que ya estaba un poco desordenado. Este tránsito no viene a estropearte los planes, viene a decirte: "Antes de seguir corriendo, revisa lo que estás dejando sin mirar".

Sí, durante estas semanas es más fácil que se crucen mensajes, que los planes cambien a última hora o que la cabeza vaya más despacio. Pero Mercurio no crea el caos, solo te muestra dónde necesitas poner atención. Es un aviso del despiste que llevamos dentro.

Si algo se retrasa o se cae, quizá simplemente no era el momento. Si alguien del pasado reaparece, probablemente hay algo que cerrar o comprender. Y si las cosas se confunden, puede que la vida te esté pidiendo más escucha y menos impulso.

Mujer estresada | Pexels

Así que antes de decir "¡es culpa de Mercurio retrógrado!", respira. Tal vez solo necesitas un poco de calma.

¿Qué puede pasar durante Mercurio retrógrado?

Estas tres semanas de Mercurio retrógrado traen una energía ideal para bajar el ritmo y ordenar tu mente, pero también pueden sentirse algo densas si intentas forzar las cosas. Aquí van algunos consejos prácticos para esos días:

Del 9 al 15 de noviembre: notarás más distracción y confusión mental. Evita firmar documentos importantes o tomar decisiones apresuradas. Escucha más de lo que hablas y deja espacio para que las cosas se aclaren por sí solas.

notarás más distracción y confusión mental. Evita firmar documentos importantes o tomar decisiones apresuradas. Escucha más de lo que hablas y deja espacio para que las cosas se aclaren por sí solas. Del 16 al 22 de noviembre: podrían surgir conversaciones pendientes o reencuentros inesperados. No cierres puertas, pero tampoco tomes todo al pie de la letra. Es momento de aclarar, perdonar o simplemente entender lo que antes no se comprendía.

podrían surgir conversaciones pendientes o reencuentros inesperados. No cierres puertas, pero tampoco tomes todo al pie de la letra. Es momento de aclarar, perdonar o simplemente entender lo que antes no se comprendía. Del 23 al 29 de noviembre: la energía empieza a calmarse. Es un buen momento para revisar tus planes, organizar tus ideas y preparar lo que quieras relanzar una vez Mercurio se ponga directo.

Mercurio retrógrado no viene a desordenarte la vida, viene a mostrarte lo que estabas pasando por alto. A veces queremos que todo avance rápido, pero este tránsito te dice: "no corras, comprende". Es cierto que puede traer malentendidos, sí, pero también revelaciones, reconciliaciones y claridad.

Cuando termine el 29 de noviembre, muchas piezas empezarán a encajar. Tómalo como una oportunidad para revisar, ajustar y volver a empezar con más foco.

Y si algo se rompe, se borra o se complica… recuerda que siempre queda echarle la culpa al wifi.