Si sientes hinchazón, malestar o gases después de comer, podrías tener SIBO

Muchas personas sienten hinchazón después de comer y se puede deber a muchas causas. Entre las más comunes se encuentra el comer demasiado rápido, que provoca que tragues más aire de lo habitual quedándose acumulado en el estómago, y también influyen las comidas grasas que ralentizan el proceso digestivo o las intolerancias alimentarias de algunas personas que provocan gases o malestar abdominal.

Una persona con dolor de tripa | iStock

Una de las respuestas que se le da a esta hinchazón es el Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado (SIBO). Normalmente la mayoría de bacterias viven y se desarrollan en el intestino grueso, el problema está cuando empiezan a hacerlo en el intestino delgado. Porque son más rápidas y comienzan a alimentarse de lo que la persona ha comido antes de que su cuerpo pueda absorberlo produciendo gases y una ralentización en la digestión.

Mujer con dolor abdominal | Pexels

Esta condición puede llegar a interferir en el día a día de quien la padece, inhabilitándola con dolores fuertes, cansancio, falta de concentración, o sobreestimulación. Como consecuencia, hay personas que evitan ingerir ciertos alimentos por miedo a sufrir estos síntomas y además, les hace vivir en una constante preocupación a la hora de salir a comer fuera o simplemente hacerlo en casa.

Por eso, aunque el SIBO tiene los síntomas muy señalados y aparecen de forma frecuente, puede confundirse con otras afecciones, por lo que, para asegurarse si se padece o no, lo ideal sería consultar con un doctor. La prueba más habitual para identificarlo es el test de aliento. La persona toma una bebida especial y luego sopla por un tubo unas cuantas veces. Así medirá la cantidad de gases que producen estas bacterias en el intestino y en consecuencia un sobrecrecimiento bacteriano