Las hijas de Raquel Meroño cumplen 19 años: el cambio de Martina y Daniela, muy conocidas en redes

"Sois el amor de mi vida. Qué orgullo más grande. Feliz cumpleaños, hijas, os quiero con locura", escribía Raquel Meroño este jueves junto a un vídeo recopilatorio de momentos junto a sus hijas, Daniela y Martina. Las gemelas, fruto de su relación con el empresario Santi Carbones, cumplen 19 años y lo hacen convertidas en dos jóvenes que triunfan en redes sociales con su alegría y buen gusto.

Hace justo un año, en NovaMás, repasábamos cómo son y qué las diferencia. Hoy, aunque siguen compartiendo muchas cosas —la pasión por la moda, la creatividad y el buen sentido del humor—, cada una ha encontrado su propio camino.

Cómo han evolucionado

Daniela y Martina nacieron el 5 de noviembre de 2006 y, desde pequeñas, han sido inseparables. En las primeras fotos que conservan sus padres, y que ellas mismas han compartido en redes, las vemos idénticas: mismo corte de pelo, rubio y con flequillo, peinadas igual y siempre vestidas a juego o coordinadas.

Con los años, sus estilos fueron tomando caminos distintos. Durante la adolescencia, ambas dejaron crecer sus melenas, pero mientras Martina apostó por mantener el rubio que tenía de pequeña con mechas, Daniela prefirió conservar su color natural, que se fue oscureciendo.

En cuanto al corte, Daniela sigue fiel a su característico flequillo y su melena XXL, mientras que Martina sorprendió este verano con un corte a la altura de los hombros, dando un aire más fresco y moderno a su imagen.

Una belleza al más puro estilo Gen Z

Si algo comparten es su forma de entender la belleza. Daniela y Martina reflejan a la perfección los gustos de su generación: piel cuidada, luminosa y jugosa, sin apenas base de maquillaje, pero con iluminador, rubor y un lip combo en tonos naturales.

Suelen evitar los delineados de ojos y prefieren un toque de máscara de pestañas para resaltar la mirada. El resultado es ese efecto "cara lavada" que triunfa entre las chicas de su edad y que ambas dominan a la perfección.

Con 19 años recién cumplidos, las hijas de Raquel Meroño se han convertido en dos jóvenes referentes que marcan tendencia en redes. Hermanas tan iguales y distintas al mismo tiempo.