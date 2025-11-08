Antena 3 Logo Antena 3
RECONCILIACIÓN

Carla Flila confirma su segunda oportunidad con Nagore Robles: "Tampoco te puedo negar algo que es evidente"

Carla Flila ha respondido a los rumores sobre una reconciliación con Nagore Robles tras su ruptura, asegurando que siempre se van a querer.

Carla Flila

Vídeo: Europa Press | Foto: Gtres

Publicado:

Carla Flila y Nagore Robles mantuvieron una relación durante tres años que se rompió el pasado septiembre. Ambas, siempre discretas con cada una, apenas hicieron declaraciones sobre su noviazgo o su ruptura, salvo que se iban a tener la una a la otra siempre.

Así las cosas, pronto se comenzó a rumorear que Carla y Nagore estaban en proceso de reconciliación ya que no han ocultado en estas últimas semanas el tiempo que han pasado juntas. A través de las redes sociales, se han dedicado stories y publicaciones y se las ha visto compartiendo momentos especiales.

Nagore Robles y Carla Flila en el cumpleaños de Dulceida
Nagore Robles y Carla Flila en el cumpleaños de Dulceida | Instagram, @carlaflila

Ahora, la influencer ha roto su silencio y durante la alfombra roja de Los 40 Music Awards ha hablado abiertamente sobre los rumores: ¿Se ha dado una segunda oportunidad con Nagore Robles?

"Nos llevamos muy bien, nos tenemos mucho cariño y es lo que hemos dicho siempre, estemos juntas, separadas, más cerca o más lejos, siempre vamos a querernos un montón", ha dicho a Europa Press.

Sin embargo, Carla ha reconocido que actualmente "nos llevamos muy bien y el tiempo dirá", pero que "no se cierra nada" entre ellas. Una expresión que ha provocado la sonrisa de la influencer y ha terminado confirmando lo que es, según ella, es evidente: "Que te voy a decir, tampoco te puedo negar algo que es evidente".

Carla Flila
Carla Flila | Europa Press

En otras declaraciones a Gtres, Carla ha asegurado que "Nagore y yo nunca nos hemos dejado de llevar bien, siempre hemos tenido contacto y nos llevamos bien. Es lógico lo que está pasando. Nos llevamos bien y nos queremos mucho. Pase lo que pase, más cerca o más lejos, nos vamos a querer siempre".

Además, se deshizo en elogios hacia la presentadora: "Es una persona maravillosa siempre ayuda a los demás, es súper trabajadora y siempre está para los demás".

