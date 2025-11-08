El mensaje de Lola Lolita a Rosalía que demuestra su verdadera relación: "Mi amiga más personal"

Los 40 Music Awards han reunido a multitud de estrellas del mundo del espectáculo como Aitana, Dani Martín o Ed Sheeran. El Roig Arena de Valencia ha sido el escenario donde se han dado cita junto a otras personalidades de las redes sociales o incluso del cine y la televisión.

Una de las artistas más esperadas era Rosalía tras el lanzamiento de LUX, su nuevo álbum tras tres años de silencio, con el que ha desatado la locura.

Numerosos famosos se han rendido ante este nuevo disco, incluyendo a nombres como Madonna, pero también amigos tan cercanos como Lola Lolita, invitada en esta edición.

La influencer ya confesó su amistad en el pasado con la cantante, cuando acudió a su cumpleaños en 2024 celebrado en París.

Pero ahora, tras volver a coincidir juntas, la creadora de contenido se ha deshecho en elogios hacia Rosalía. "Con mi amiga más personal, siempre", ha escrito en una publicación en Instagram, mientras que en TikTok decía "contigo siempre, amor".

En el vídeo se las ve cantando una canción juntas y compartiendo risas, demostrando su gran amistad de la que la prensa aún no conoce detalles sobre cómo se conocieron.

En cuanto a sus looks, Lola Lolita ha optado por un vestido de satén de seda en color marrón chocolate, estructura drapeada y la espalda descubierta.

Por su parte, como no podía ser de otra manera, Rosalía ha elegido un estilismo rompedor: vestida de negro con un conjunto de Balenciaga compuesto por un crop top de plumas y una falda de tiro bajo y voluminosa... Eso sí, lo que más ha destacado de su look han sido sus maxigafas de sol cargadas de brillantes.