Morderse las uñas: un mal hábito que dice de ti más de lo que crees

La sociedad Española de Medicina Interna asegura que morderse las uñas no significa sólo un mal hábito sino un problema a nivel personal, por el cual, la persona no esta sabiendo gestionar sus emociones y lo comunica de forma involuntaria a través del cuerpo, por eso hay que aprender a escucharnos, a identificar qué situaciones nos hacen estar fuera de control o provocan ansiedad. Este acto no sólo refleja nerviosismo, también inseguridad y miedo a decir lo que sentimos.

Uñas dañadas | iStock

Este hábito compulsivo, denominado profesionalmente como onicofagia, se detecta más en los niños aunque también puede darse en adolescentes y adultos. Esto es así porque durante la infancia aún no han desarrollado sus mecanismos de control emocional, por eso recurren a este método como una respuesta sencilla de alivio ante ese estrés. Además, morderse las uñas tengas la edad que tengas, no sólo afecta a la apariencia, también puede provocar heridas en los dedos, infecciones o daños en los dientes y encías.

¿Te muerdes las uñas? | iStock

La onicofagia, que refleja falta de control en uno mismo, puede resultar perjudicial a nivel emocional en el desarrollo de la persona. Con el tiempo, morderse las uñas se convierte en un recordatorio para la persona de la falta de control, inseguridad y baja autoestima, generando sentimientos de frustración al no poder dejar de hacerlo. Esa pérdida de control, puede reforzar la autocrítica en la persona y en consecuencia, afectar a la confianza personal y que finalmente desemboque en un aislamiento.

Como solución a este problema, existen métodos que han dado resultados muy efectivos como hacer ejercicio físico para descargar o de relajación para desconectar: meditación o respiración profunda, de esta manera se reducirá la ansiedad. Si no sirviesen de ayuda estos ejemplos, lo ideal sería acudir a un profesional especializado en control de impulsos y gestión emocional