Omar Montes responde a las críticas por mostrar a su hijo recién nacido en redes: "Hay gente que está muy mal"

Omar Montes y Lola Romero daban la bienvenida a su primer hijo en común a finales de octubre, el segundo para el artista. Un bebé que veíamos por redes sociales en brazos de su padre y que ha recibido el nombre de Ismael.

En mitad de esta felicidad, el artista acudía este viernes a Los 40 Music Awards Santander 2025 y desvelaba cómo se encuentra. "¿Qué te digo? Es una maravilla", reconocía el cantante a Europa Press, confesando que no lleva nada bien las noches en vela: "Fatal. Es que me gusta mucho dormir y entonces pues no... No estoy nada contento, pero bueno, cuando veo que se rayan mucho, me voy al sofá con mis perritos y me duermo".

Omar Montes en Los 40 Music Awards | Gtres

Además, Omar ha aprovechado para responder a los usuarios que le han criticado por exponer a su hijo en redes sociales, mandando un mensaje muy directo; "Al que le siente mal que yo saque a mi hijo, que se lo haga ver porque, la verdad, es que hay gente que está muy mal".

No obstante, negaba que esos comentarios le hayan sentado mal ya que, según ha dicho, "tampoco leo mucho esas cosas, yo subo al final lo que me sale de los huevecillos y no soy mucho de estar ahí leyendo lo que me ponen, tanto para lo malo como para lo bueno tampoco".

Omar Montes con su hijo Ismael | Instagram @omarmontes

"Yo agradezco a todo el mundo que me comenta cositas y los amo mucho a todo el mundo", ha añadido, señalando que "yo me alimento y alimento a los míos gracias a Dios con el sudor de mi frente. Las críticas no me pagan la factura ni tampoco me mola a mí estar todo el día metido en redes a ver qué opinan de uno. Está claro que yo no soy un billete de 500, siempre va a haber a uno que le vas a gustar más y a otros qué le vas a gustar menos, pero imposible gustar a todo el mundo, siempre hay alguien que te va a criticar", reflexionó Montes.