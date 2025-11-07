Juguetes de maquillaje para niñas: los peligros ocultos de estos productos que se regulan como cosméticos

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y la búsqueda desesperada de los regalos, los maletines de maquillaje pueden parecer algo divertido. En cualquier tienda aparecen kits llenos de colores brillantes, purpurina y aromas dulces que prometen diversión inocente. Sin embargo, lo que parece un simple juego puede convertirse en un riesgo para la salud de la piel de los más pequeños.

La alerta la ha difundido la cuenta de Instagram @the_bloombusiness, especializada en cosmética natural, que advierte de que la mayoría de estos kits no se consideran maquillaje real, sino juguetes. Al estar registrados como juguetes, la normativa de control es mucho más permisiva que la de cualquier producto cosmético que usamos en la piel o los labios y esto es algo que se nos pasa por alto.

Dos niñas juegan a maquillarse | Freepik

Los maletines de maquillaje para niñas no son cosméticos, son juguetes

Cuando un producto se comercializa como juguete en lugar de como cosmético, no está obligado a pasar pruebas dermatológicas, ni análisis de seguridad en mucosas, ni control de ingredientes aptos para su uso en pieles sensibles. Tampoco debe detallar la lista completa de sustancias utilizadas, lo que en cosmética se conoce como el INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient).

Según explica @the_bloombusiness, esta falta de control implica tres riesgos importantes:

No se evalúa si los productos pueden causar alergias o irritaciones.

o irritaciones. No se garantiza que los pigmentos sean aptos para uso cutáneo.

sean aptos para uso cutáneo. Pueden contener sustancias que en cosmética estarían prohibidas.

Lo que muchos padres y madres desconocen es que sus hijos pueden estar aplicando en los labios o en los párpados productos que nunca fueron diseñados para estar en contacto con la piel. No pasa en todos los kits o maletines de maquillaje de juguete, pero sí en algunos. Por eso, antes de comprarlos se recomienda asegurarse bien de que esos productos son totalmente inocuos, sobre todo en peques que tienen la piel sensible.

Maquillaje de juguete para niños y niñas | Freepik

Ingredientes problemáticos en los maletines de maquillaje

Además del vacío legal, el problema está en la formulación. De acuerdo con la información publicada por @the_bloombusiness, muchos kits contienen:

Colorantes textiles, y no pigmentos cosméticos.

cosméticos. Fragancias sintéticas con alta probabilidad de generar alergias.

sintéticas con alta probabilidad de generar alergias. Brillos o purpurina de microplástico , altamente irritante para la piel y peligrosa cerca de los ojos.

, altamente irritante para la piel y peligrosa cerca de los ojos. Estas sustancias pueden provocar rojeces, aparición de granitos, sequedad en los labios e incluso dermatitis de contacto tras solo unos minutos de uso.

Alternativas naturales a los juguetes de maquillaje

Por suerte, la creadora de contenido proponeseguras basadas en la cosmética natural, real y apta para niños. La parte positiva es que existen opciones que permiten jugar con maquillaje sin poner en riesgo la salud.

Según se explica en el post, con la cosmética natural es posible elaborar maquillaje real, pero con ingredientes seguros y regulados. Algunos elementos utilizados en estas recetas son:

Aceite de ricino o jojoba, con propiedades hidratantes.

o jojoba, con propiedades hidratantes. Pigmentos minerales (aprobados para uso cosmético).

(aprobados para uso cosmético). Mica de calidad cosmética, para lograr efecto brillante sin microplásticos.

de calidad cosmética, para lograr efecto brillante sin microplásticos. Aromas naturales, por ejemplo vainilla o frutas, sin perfumes sintéticos.

Con estos ingredientes se pueden elaborar bálsamos, coloretes, gloss y otros muchos productos, pero cumpliendo estándares de seguridad cosmética.

Cosmética natural para niños: una actividad perfecta para Navidad

Una actividad creativa y segura para compartir con los niños en estas fechas puede ser la de hacer algún producto cosmético en casa. La ventaja, tal como destaca @the_bloombusiness, es que los padres saben exactamente qué ingredientes lleva el producto, evitando incertidumbres y posibles reacciones adversas.

Los puntos más positivos de hacer esta actividad son:

Los niños y niñas pueden elegir colores y brillos.

y brillos. Se fomenta la creatividad .

. Se promueve el cuidado y respeto por la piel.

por la piel. Se educa en la seguridad y en la salud.

Se evita el consumismo y el gasto en productos muy atractivos pero potencialmente dañinos.

Por todo ello, el maquillaje infantil puede parecer un juego inofensivo, pero cuando se trata de productos sin regulación dermatológica, los riesgos no compensan. Si los kits están catalogados como juguetes, no ofrecen garantías de seguridad.