Señales que indican que estás utilizando demasiado detergente para lavar la ropa

¿Has notado que tu ropa sale con alguna mancha de la lavadora o incluso con restos de jabón? Pues son señales inequívocas de que estás usando demasiado detergente para hacer la colada. Aunque no son los únicos, en el vídeo te contamos con más detalle los signos que hay que tener en cuenta a la hora de lavar la ropa y que nos indican que estamos usando detergente en exceso.

Aunque hacer la colada a priori es una tarea bien sencilla, ya que la lavadora prácticamente lo hace sola, hay que tener en cuenta ciertos detalles que pueden hacer que tu ropa no salga totalmente limpia incluso después del lavado. Por ejemplo si tenemos la goma de la lavadora demasiado sucia, esto puede generar malos olores que acaban impregnándose en la ropa. También podemos cometer errores a la hora de interpretar los símbolos del cajetín de la lavadora y perjudicar la colada o como estamos hablando en este artículo, el exceso de detergente puede ser un agente perjudicial para tu ropa.

Signos que indican que usamos más detergente del que necesitamos

Si has notado últimamente que tu ropa no sale de la lavadora como debería quizá el problema sea que estas usando demasiado detergente a la hora de lavar y no te estás dando cuenta. Si tu colada acaba con las señales que te contamos a continuación, revisa la cantidad de jabón que utilizas para lavar tu ropa.

Demasiada espuma de jabón: Si observamos a través del tambor que se genera una gran cantidad de espuma mientras se ejecuta el ciclo de lavado, significará que hay demasiado detergente. Si la ropa tras lavarse y secarse se queda acartonada, significará que el aclarado no ha conseguido eliminar todos los restos de jabón.

Mal olor: Si nuestra lavadora comienza a emitir mal olor, hay que revisar una de las partes dónde más restos de detergente se acumula. La goma. A medida que acumulamos lavados, si hay un exceso jabón este acaba debajo de la goma creando moho y bacterias que generan mal olor.

Ropa manchada: Si tras el proceso de lavado, nuestra ropa sale con restos de detergente granulado o con manchas blancas es un indicador evidente de que se ha usado demasiado detergente y el proceso de aclarado no ha sido capaz de eliminarlo por completo. Esto suele provocar que la ropa esté rígida, pierda brillo o incluso color.

