El anorak es un buen aliado contra el frío, el viento y la lluvia, por eso es importante lavarlo de manera correcta, cuidando principalmente que el tejido siga empeñando sus funciones, que la prenda no encoja y que no se estropee tan rápido.

Teniendo claro que este tipo de tejidos no deben tratarse igual a los de una simple camiseta o un pantalón y que necesitan unas instrucciones de lavado y secado específicas, aquí presentamos unos trucos para asegurarte el buen lavado de la prenda en la lavadora.

Cómo lavar correctamente el anorak en la lavadora

Para poder lavar un anorak con relleno de fibras sintéticas en la lavadora, en primer lugar, debemos abrochar todas las cremalleras, asegurándonos de que no nos dejamos nada en los bolsillos, pegar los velcros si tuviera, para evitar con esto los roces que podrían estropear la tela directamente.

A continuación, hay que tener cuidado y fijarnos en si el anorak lleva por dentro algún tejido técnico de membrana como, Gore-tex, Polartec o Primaloft, ya que si es el caso no podremos darle la vuelta para no deteriorar ese mismo tejido. Se recomienda que al meter el abrigo a lavar se haga sin meter más prendas dentro para evitar que el abrigo se estropee y si es necesario el lavado de más ropa, se debe dejar espacio para el anorak y que no quede aplastado por las demás prendas.

Una vez metido en la lavadora podemos empezar a programar el lavado. La temperatura no deberá estar a más de cuarenta grados y seleccionaremos un programa para ropa delicada, realizando además uno o dos ciclos de aclarado completo para evitar que queden residuos de jabón dentro del abrigo. Utilizaremos siempre un detergente líquido o para ropa delicada y nunca en polvo. Al tratarse de una prenda impermeable no podemos utilizar suavizante, lo que éste haría es eliminar la capa aislante del agua, y si se trata de una prenda no impermeable es preferible usar una pequeña cantidad sin abusar.

Habrá que evitar el centrifugado y en caso de necesitarlo no podríamos ponerlo a más de cuatrocientas revoluciones, evitando así que la ropa se deforme y que el relleno llegue a repartirse uniformemente en el interior.

Cuando acabe el lavado, no debemos retorcer la prenda para escurrirla, es mejor tenderla en horizontal y sacudirla para que el relleno se expanda. Si se diera el caso de ver que hay una mancha que no ha salido del todo, se recomienda aplicar un limpiador en seco y volver a lavar nuevamente la prenda.

Por último, es muy importante saber que no está recomendado el lavado de este tipo de prendas más de dos o tres veces por temporada, de hecho, se debe lavar una vez terminada la temporada de invierno, ya que si lo hacemos cuando comienza el frío puede resultar más complicado sacar las manchas y el olor del tejido que se pudieron haber quedado la temporada anterior.

