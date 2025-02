¿Qué es la hipocondría? El trastorno por el que Aitana comenzó a ir a terapia

Mientras grababa su documental para Netflix, que se estrena este viernes, Aitana se dio cuenta de que podría ser hipocondríaca, algo que confirmó y trató yendo a terapia. La cantante ha contado en varias entrevistas recientes que lo ha pasado realmente mal creyendo que tenía alguna enfermedad grave y que le quedaba poco tiempo de vida. Incluso ha llegado a asumir que moriría joven, un pensamiento que le ha generado mucha angustia.

Esta situación le ha ocurrido a Aitana y a miles de personas más, entorpeciendo su día a día. Pero, ¿qué es exactamente este trastorno y cómo se manifiesta la hipocondría?

Un trastorno de ansiedad

A la hipocondría también se le llama Trastorno de Ansiedad por enfermedad, y es una condición que hace que la persona interprete cualquier sensación que se salga de lo normal como señales de una enfermedad grave. Un simple dolor de cabeza puede hacerle pensar que sufre algún problema neurológico serio; una molestia en el pecho, un infarto o un lunar, un posible cáncer de piel.

Según explica el Hospital Clínic de Barcelona, es normal que nos preocupemos por la salud en ciertos momentos, como cuando escuchamos hablar de enfermedades o cuando alguien de nuestro entorno ha pasado por una situación complicada. Sin embargo, para las personas hipocondríacas esa preocupación es constante y termina afectando su vida diaria.

Además, por más que consulten a médicos o busquen información para calmarse, la ansiedad no desaparece así de fácil. De hecho, "a menudo, no se calma cuando el profesional de la salud la intenta tranquilizar", afirman desde el hospital.

¿Cómo afecta la hipocondría a la vida de quien la sufre?

Las personas hipocondríacas, además de sentir una ansiedad constante, suelen obsesionarse con realizarse pruebas médicas que realmente no necesitan. Aunque también puede pasar todo lo contrario, que eviten el contacto con hospitales o centros de salud por miedo a que les confirmen una enfermedad grave.

Y esto no es lo peor. Un estudio realizado en Suecia descubrió que las personas con hipocondría tienen un mayor riesgo de fallecer tanto por causas naturales como no naturales, incluido el suicidio. No está del todo claro el motivo, pero los expertos del Hospital Clínic apuntan que "es posible que el estrés crónico asociado con la misma hipocondría provoque cambios fisiológicos (inmunológicos, por ejemplo) que, a la larga, aumenten la probabilidad de tener más enfermedades".

¿Se puede tratar la hipocondría?

El Dr. Miquel Àngel Fullana, especialista en psicología clínica del Hospital Clínic de Barcelona, señala que la hipocondría afecta a entre el 2% y el 3% de la población, aunque a menudo pasa desapercibida o se confunde con otras condiciones.

Los expertos recomiendan que aquellas personas que sienten que el miedo a la enfermedad les está afectando busquen ayuda profesional. "Actualmente, existen intervenciones eficaces para ayudarlas", entre ellas la terapia cognitivo-conductual, un tratamiento psicológico que ayuda a reinterpretar los síntomas y afrontar la ansiedad de manera más saludable.

En algunos casos, también pueden recetarse fármacos utilizados en otros trastornos de ansiedad. Aunque la terapia psicológica es la opción más recomendada, los medicamentos pueden ser un apoyo útil en ciertos pacientes.

La clave está en no normalizar la angustia constante y en recordar que la hipocondría es un trastorno con tratamiento. Así lo hizo Aitana y lo ha querido visibilizar para ayudar a quienes sufran en silencio como ella.