Temas que da vergüenza hablar en terapia

Las preguntas relacionadas con el sexo en general suelen generar cierta inseguridad. Por ejemplo: "¿durar X tiempo en la cama es normal?" o "me gusta algo que no está socialmente aceptado, estoy loco o loca?". Otras veces no se trata de preguntas sino de admitir ciertos pensamientos como: "me gusta gustarle a los demás y me importa mucho que piensen que soy una persona atractiva", "no quiero que pienses que soy una/un guarra/o".