Un estudio afirma que las mujeres necesitamos una cita con amigas al mes para una recarga emocional

Seguro que sois muchas las mujeres que contáis con una fecha mensual para reuniros con vuestras amigas, incluso semanal. Este ritual es casi sagrado y, sin apenas saberlo, se trata del gran secreto para sentirse mejor.

Y es que un estudio encargado por la firma de vinos Bezel y realizado por la compañía de investigación de mercado Talker Research revela que las mujeres necesitan una cita con sus amigas al menos cada 22 días para sentirse estables y recargadas emocionalmente.

En este artículo te contamos todos los datos del estudio y sus conclusiones, además de una propuesta de citas con tu grupo de amigas divertida y entretenida, idea de las influencers Maria Martí y Carla Di Pinto.

Grupo de amigas comiendo | Freepik

Una recarga emocional

El estudio en cuestión contó con la participación de 2.000 mujeres mayores de 21 años, de las cuales el 78% considera que las citas mensuales con amigas son esenciales para su bienestar.

Y es que afirman que esta quedada es mucho más que un simple plan, es un momento de desconexión absoluta para hablar de cualquier tema y recuperar energía mental, sin ningún juicio ni presión, únicamente consejos, risas, confidencias y mucha confianza.

Grupo de amigas comiendo | Freepik

Para muchas mujeres compartir estos momentos con amigas es totalmente indispensable para mantener una salud emocional estable. Y es que la mayoría de las participantes del estudio consideran que estos encuentros son la mejor terapia informal posible.

Una mejora de la salud emocional

Aunque este estudio concreto no forma parte del ámbito académico, los resultados coinciden con las conclusiones de varios psicólogos: mantener una vida social activa y vínculos de amistad fortalece la mente y disminuye el estrés.

Los especialistas afirman que las amistades entre mujeres van más allá de pasar el rato, sino que funcionan como una red de apoyo emocional que influye de manera directa a la felicidad y estado de ánimo.

Grupo de amigas comiendo | Freepik

Así pues, las clásicas noches con amigas no son una moda, es una herramienta de autocuidado que contribuye a sentirse relajadas, escuchadas y en equilibrio con la rutina. Estas citas son un gran momento de pausa entre la frenética vida del día a día, un momento indispensable para cuidar la salud mental.

La propuesta de Maria Martí y Carla Di Pinto

La creadoras de contenido Maria Martí y Carla Di Pinto comparten un grupo de 11 amigas. Ambas han contado a través de su Instagram cuál es el plan que se han propuesto para verse una vez al mes: unas citas creativas y, sobre todo, para pasarlo bien y desconectar.

Cada mes una de las integrantes del grupo organiza una cena en un restaurante sorpresa para el resto de amigas. En el establecimiento deciden una lista de platos que luego comparten entre todas.

Una vez terminado todo, es el momento de las puntuaciones. Con unas tarjetas preparadas por Maria Martí, puntúan cuatro categorías: sitio, comida, precio y servicio. Una vez lo hayan rellenado todas, se guardan hasta finalizar la serie de los 11 restaurantes.

Esta idea es perfecta para aquellos grupos de mujeres que les guste comer bien y tener esa sensación de sorpresa, puesto que no sabes dónde te llevará tu amiga. Además, el factor de las puntuaciones hacen que estés más atenta a lo que comes y aporta un toque divertido al plan de risas y confesiones.