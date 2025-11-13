La manicura japonesa, un reflejo del estilo wabi-sabi: uñas con solo brillo, sencillas y naturales

El estilo wabi-sabi es un concepto japonés que realza la importancia de ver el valor en lo simple. Es una forma de expresar que la elegancia reina en la sencillez y que lo real está en lo natural, en lo cotidiano, en el proceso tan bonito de aceptar las imperfecciones, de mostrar la belleza tal y como es: discreta.

Por eso, si el punto principal se encuentra en lo natural y lo real, la manicura japonesa encaja a la perfección en ese ideal estético. Una técnica que se basa sólo en cuidar la uñatal y como es, sin transformarla ni llenarla de colores llamativos. Solo se utilizan productos naturales que las nutran y reflejen unas manos saludables y cuidadas.

Mano con uñas naturales | Unsplash

Para aplicar este tipo de manicura, lávate bien las manos con jabón para eliminar cualquier impureza. Luego lima tus uñas hasta conseguir la forma que te gusta y con la que te sientas más favorecida. Con un palito de naranjo, empuja las cutículas hacia atrás para limpiar la zona, evita arrancarlas ya que esto podría causar infecciones o heridas pequeñas en los dedos. Después masajéalas con una loción nutritiva rica en minerales, vitaminas A y E, cera de abejas o queratina, que fortalecerá y nutrirá la uña desde dentro.

Crema de manos | iStock

Deja reposar durante cinco minutos la crema y una vez absorbida, tienes que retirar el exceso con un polvo sellador, puedes crearlo mezclando una cucharadita de maicena y otra de bicarbonato, frotando hasta que salga el brillo natural. Al acabar el proceso, vuelve a masajear, pero esta vez, tus cutículas, con un aceite de esencias para dar hidratación y evitar la sequedad y las grietas, además de potenciar su aspecto.

Los beneficios que obtendrás son: fortalecer unas uñas quebradizas, estimular el crecimiento y aportar un brillo natural sin necesidad de esmaltes, ni crear daños por el uso de productos químicos agresivos.