HIGIENE PERSONAL
Señales que indican que debes cambiar las toallas del baño
Las toallas dan mucho juego a la hora de decorar el baño porque hay miles de colores y estilos para elegir. Pero, lo más importante es su mantenimiento para la higiene personal. Hay señales que te indican que necesitan un cambio con urgencia: malos olores, desgaste, humedad...
Diseñar el baño para que combine con las toallas provoca un placer visual durante el proceso, además de transmitir una sensación de armonía. El simple hecho de elegirlas según tu criterio resulta satisfactorio, porque te basas en tus propias preferencias. Cuando terminas de decorar, el resultado es un reflejo de tu personalidad: básicamente, has creado tu propia zona de confort.
Pero eso no es todo, porque, si queremos mantener una rutina de limpieza saludable, las toallas requieren un cuidado específico. No solo sirven para la decoración: hay que cambiarlas con frecuencia, ya que están en contacto constante con el agua y la piel. Acumulan humedad, desprenden mal olor e incluso pueden transmitir gérmenes que pueden provocar irritaciones e infecciones.
Si al secarte con una toalla que aparentemente está limpia, notas que está áspera, o que tiene manchas que no desaparecen o simplemente está deshilachada, son signos muy negativos que indican un desgaste por el uso y los lavados, por lo tanto es momento de reemplazarlas.
Aunque no puedas verlas, las bacterias están ahí. Puedes notar su presencia si desprende olores desagradables, como a "perro mojado", si no se seca del todo bien y, pasado un rato, sigue húmeda, o si presenta manchas grisáceas. Estas pistas pueden indicar una contaminación por hongos. Lo ideal sería cambiarlas después de tres o cuatro usos para prevenir infecciones como foliculitis, picores que provoquen enrojecimiento, brotes de acné o alteraciones del pH.
