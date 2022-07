¿Los niños pueden usar desodorante?

El olor corporal, tarde o temprano, siempre aparece, aunque normalmente las primeras muestras son producto de un cambio de fase importante: la pubertad. De todas formas, cada cuerpo es un mundo y no necesariamente debe ser el inicio de esta etapa la que provoque fuertes olores de axila o de pies, por ejemplo.

El sudor es algo biológico inevitable, por ello, mantener una buena higiene es fundamental. A veces, solo con esta acción no llegamos a mantener un buen olor corporal, por lo que recurrimos a otros métodos como el uso de desodorantes. Cuando se da esta situación en nuestros hijos, nos asalta una duda importante, ¿puedo aplicar estas sustancias químicas a pieles tan sensibles?

¿Es recomendable aplicar desodorante a un niño?

Según la pediatra Carmen de la Torre, no es ni bueno ni malo, se debe hacer cuando sea necesario. En aquellos casos en los que "la sudoración no es excesiva, no aplicaremos productos para combatirla".

No existe ni un posicionamiento concreto ni una edad específica. La experta considera que no es adecuado usarlos antes de los ocho años, "salvo contadas excepciones". Es algo que dependerá del niño, por lo que se puede empezar "cuando los padres empiecen a notar mal olor o exceso de sudoración". Esto acostumbra a ser entre los 8 y 12 años, pero puede ser diferente debido al desarrollo de la persona.

A qué edad empezamos a sudar

"El sudor es un mecanismo de regulación de la temperatura y los niños pueden sudar desde bebés", afirma la experta. De todas formas, este no debe ser el único motivo para aplicarlo a edades tempranas.

"Su composición y olor varían con la edad", por lo que el sudor de un bebé no es el mismo que el de un adolescente "en plena explosión hormonal". Así pues, aunque tu hijo sude de forma temprana, no significa que debas aplicar soluciones automáticamente.

Cómo se puede combatir el olor a sudor de un niño

El uso de desodorante es válido, pero se debe tener en cuenta el tipo. Los supermercados suelen tener una gran variedad de desodorantes con fragancias determinadas y aptos para unas pieles u otras. De todas formas, no es el mejor lugar para adquirir este producto de higiene para un niño.

La pediatra aconseja optar por productos de farmacia o parafarmacia, ya que suelen ser "productos sin irritantes y que llevan sustancias para el cuidado de la piel, como el aloe vera".

Qué desodorante infantil debo escoger

La profesional destaca que se deben evitar "productos con alcohol, parabenos, sales de aluminio y colorantes". Tampoco son recomendables los que tienen olores fuertes como "gominola, caramelo o fruta".

Si tu hijo te acompaña en la elección, seguro que se decanta rápidamente por el que lleva un dibujo de su personaje favorito. En relación con los productos con este etiquetado, de la Torre recalca que debemos ir con mucha precaución, pues "muchas veces no son de calidad".

Trucos caseros para combatir el sudor, ¿son fiables?

Para absolutamente todo lo que nos podamos imaginar, existen remedios caseros que nos permiten poner fin a nuestros problemas. En el caso de la sudoración infantil, Carmen de la Torre hace referencia al bicarbonato y al zumo de limón, pero de todos modos, la experta no recomienda esta práctica. Según su criterio, "existen buenos productos con formulaciones excelentes y naturales".