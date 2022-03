¿Qué razas de perros son mejores para convivir con niños?

Como ya hemos comentado en muchos artículos, por más que nos gusten las respuestas directas a las preguntas, en la naturaleza no son así de sencillas las cosas.

Cada raza de perro tiene unas características propias y es muy importante informarse bien de ellas antes de elegir una en concreto.

Decidir que sea el niño el que elija a su mascota o guiarse por el aspecto externo, no son una buena manera de acertar.

Punto de partida

La base inicial que debemos tener clara es que cualquier perro, ya sea mestizo o de raza, puede ser el compañero ideal de nuestro hijo, siempre y cuando esté bien educado desde el principio. Pretender elegir la raza perfecta y no dedicar tiempo al nuevo miembro de la familia no será nada más que un fracaso seguro, que suele acabar con el abandono o regalo de este a otra familia por no cumplir nuestras expectativas.

Una vez que la familia al completo ha sopesado lo que implica una mascota, que tendremos que cuidarla durante una media de 14 años y que los adultos somos consciente de que la responsabilidad legal y moral de la misma es solo nuestra, podemos aventurarnos en investigar qué perro es el ideal para nuestra casa.

Tamaño del perro

Lo primero que debemos tener claro es el tamaño de perro que queremos. Si solemos viajar mucho, es mejor pensar en una raza mediana o pequeña, para que así sea más fácil que nos acompañe en nuestras escapadas.

El tamaño de la casa en la que vivimos también es importante, ya que un perro de 60 kg en un piso de 80 m² va a provocar más problemas que alegrías durante los primeros años de vida.

Si disponemos de un jardín, patio o finca, podemos aventurarnos a buscar un perro grande o gigante, que suelen ser más tranquilos y pacientes con los niños.

Edad del perro

Otro punto importante es la edad con la que adoptamos a nuestro nuevo mejor amigo.

Los niños suelen preferir un cachorrito. Es indudable que a los 3 meses son adorables y te enamoran en 1 hora. Sin embargo, hasta los 6 meses no son capaces de controlar bien los esfínteres ni su curiosidad, por lo que tenemos que estar dispuestos a aceptar un mínimo de destrozos y madrugones hasta que entre en su adolescencia.

Recoger a un perro con 6 meses o más, suele ser una muy buena idea, ya que suelen venir ya adaptados a la vida en familia, con los hábitos de paseo interiorizados y los accidentes por aburrimiento son mucho menores. Aún siguen siendo pequeños y se adaptan perfectamente a las costumbres de nuestra familia.

Razas ideales para niños

Razas pequeñas

Los perros de morro chato, tipo carlino, bulldog francés, boston terrier o shit thzu, son los más niñeros en esta franja de peso. Suelen ser juguetones y pacientes y su carácter es afable y divertido. Los de pelo largo necesitan peluquería y es un punto importante para valorar cuando se elige raza.

Los malteses y bichones habaneros son razas muy queridas, ya que tienen menos problemas de salud que los anteriores e igualmente se adaptan muy fácilmente a la convivencia con niños.

Niño cuidando a su perro maltés | Foto de Katya Wolf en Pexels

Hay que tener cuidado con los terriers, como los yorkshire, jack russel, westies… Tienen mucho genio y energía y no suelen ser fáciles de educar.

Los perros miniatura, como chihuahuas y pomeranians, no son recomendables por lo delicados que son y el carácter dominante que presentan mayoritariamente.

Razas medias

Dentro de las razas medianas tenemos a los caniches, que son muy inteligentes. Aprenden rápidamente multitud de trucos y los niños pueden pasearles sin peligro. Necesitan una buena educación, ya que esa inteligencia hace que enseguida quieran escalar puestos en la jerarquía de la casa, pero suelen ser dóciles y divertidos.

Niños jugando con perro caniche | Pexels

Los perros de caza, como el cocker, spaniel breton o el springer spaniel, son fieles y caseros. Necesitan ejercicio y tener claras las normas, pero son pacientes y juguetones.

Razas grandes

Dentro de los perros grandes, los golden y labradores retriver son sin duda los reyes en cuanto a compañeros de juegos y canguros de bebés. Al igual que en los casos anteriores, necesitan ejercicio y educación, ya que son perros con energía y necesitan liberarla. Cuando son cachorros son muy trastos y muy tragones, lo que suele meterles en líos casi a diario. En este caso, la opción de adoptarlos con 6 meses es una idea fantástica.

Golden retriver jugando con una niña | Foto de RODNAE Productions en Pexels

Razas potencialmente peligrosas

No quiero terminar el artículo sin mencionar las razas catalogadas como potencialmente peligrosas. Parece que a este grupo les queda ya poco para seguir estando así denominadas. Deben este adjetivo tan poco atrayente a su complexión física. Tiene un hocico fuerte, unas mandíbulas potentes y una musculatura única. Son los culturistas del mundo canino.

Antiguamente, había quien se valía de esta fortaleza física para usarlos en peleas caninas y de ahí su inmerecida fama. Es muy importante saber qué tipo de perro se coge. No se puede malcriar un perro de estas razas, ya que, si malinterpreta su posición en la manada, podemos encontrarnos un serio problema.

Sin embargo, los boxer y los american stanford, por ejemplo, son los perros más protectores de los niños que existen. Se anteponen al peligro, los pastorean para que no se caigan por las escaleras y les acogen cuando deciden echarse la siesta encima de ellos.

No hay nada más bonito ni más sano que un niño criándose con un perro. Les enseñan a compartir, a cuidar del otro, a apreciar la lealtad y los sentimientos sin pantallas ni ruidos de por medio. Les hacen volver a conectar con el entorno y valorar la magia de la naturaleza.

