Oosouji, el método de limpieza que utilizan los japoneses para despedir el año y atraer la buena suerte

Oosouji significa "gran limpieza", es una tradición japonesa que se lleva a cabo los últimos días de diciembre, antes de Año Nuevo (Shōgatsu). Sus inicios están vinculados al budismo y al sintoísmo, que son las dos corrientes espirituales japonesas principales. Antiguamente, se purificaban los templos antes de recibir al Toshigami (Dios del Año Nuevo).

Este gesto es simbólico y tradicional ya que con el paso de los años, se ha convertido en una ceremonia de renovaciones espirituales y materiales. La idea es hacer una limpieza general por toda la casa, incluso, a los rincones más escondidos, hay que sacarles brillo y esto tiene un por qué. Los japoneses tienen la creencia de que deben despedir el año con la casa limpia y renovada de energías porque es una forma de atraer la buena suerte y la prosperidad.

Limpieza de hogar | iStock

Lo llevan a cabo a través de una limpieza profunda con tal de purificar sus hogares pero también sus mentes. El objetivo es deshacerse de las preocupaciones y los malos recuerdos del año que termina. Es esencial para encontrar claridad, y para distinguir entre lo que tiene importancia y lo que no.

Durante el proceso, utilizan productos de limpieza naturales, limpiando el interior y luego el exterior, ventilando cada espacio que recorren y si optan por deshacerse de objetos sean preciados o no, deben agradecer todo el tiempo que les ha acompañado y dejarlo ir. Es una muestra de respeto.