Las recetas saludables del hermano de Pablo Castellano: José enseña cómo preparar un bizcocho de calabaza sin harina

José Castellano, hermano de Pablo Castellano —el marido de María Pombo—, se ha convertido en un perfil de lo más activo dentro del universo healthy de Instagram. Con más de 40 mil seguidores, comparte entrenamientos, looks de moda masculina y recetas sencillas con ingredientes naturales.

Una de sus últimas creaciones en redes ha sido un bizcocho de calabaza saludable, que ya acumula más de dos mil likes. ¡Y no nos extraña! Su textura jugosa y la facilidad con la que se elabora llaman mucho la atención. Lo mejor: solo necesitas cinco ingredientes y nada de harina ni azúcar.

Ingredientes

Para hacer este bizcocho necesitas:

300 gramos de calabaza,

200 gramos de almendra molida

100 gramos de chocolate 99%

5 gramos de levadura

4 huevos

Paso a paso

1. Cocina la calabaza durante 10 minutos en el microondas hasta que esté tierna.

2. Tritúrala junto con los huevos, la almendra molida, el chocolate derretido y la levadura.

3. Vierte la mezcla en un molde y hornea durante 30 minutos a 180 °C, con el horno previamente precalentado.

El resultado es un bizcocho húmedo, aromático y con un toque de chocolate amargo que combina perfectamente con el dulzor natural de la calabaza.

Sin gluten, sin azúcar añadido y con el aporte nutricional de la almendra y la calabaza. Se trata de una receta ideal para desayunar o como postre después de una comida ligera. Este bizcocho demuestra que comer saludable no está reñido con disfrutar.

Otras recetas con calabaza que te encantarán

La calabaza es uno de los ingredientes estrella del otoño. Además de este bizcocho saludable, puedes aprovecharla para preparar muchos otros platos deliciosos:

Crema de calabaza y zanahoria con jengibre, perfecta para cenar ligera.

con jengibre, perfecta para cenar ligera. Tortitas de calabaza y avena, una opción ideal para desayunar.

una opción ideal para desayunar. Gnocchi de calabaza caseros, deliciosos con salsa de mantequilla y un toque de pimienta.

caseros, deliciosos con salsa de mantequilla y un toque de pimienta. Hummus de calabaza asada, una versión dulce y colorida del clásico dip.

Versátil, nutritiva y baja en calorías, la calabaza demuestra que se pueden crear platos deliciosos y saludables en cuestión de minutos.

Sobre la familia de Pablo Castellano

Pablo Castellano tiene, en total, cuatro hermanos. José Castellano, autor de la receta, es uno de los hermanos maternos, con quienes mantiene buena relación y aparece en redes y proyectos familiares. Por el contrario, con los otros dos hermanos, que son solo por parte de padre, Pablo no tiene contacto desde el fallecimiento de su padre, debido a diferencias que rompieron los lazos.