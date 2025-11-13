El poncho vuelve con fuerza este invierno: cómo llevar la prenda más glamurosa de la temporada

Los ponchos se han convertido en la prenda de abrigo favorita de las mujeres más entendidas en moda para este otoño-invierno. Prueba de ello han sido las últimas Semanas de la Moda, donde las invitadas más estilosas han apostado por looks protagonizados por capas y ponchos.

Más allá de su significado cultural y de su origen en las comunidades indígenas prehispánicas de los Andes, el poncho ha vivido distintas épocas de esplendor en el mundo de la moda. Esta temporada vuelve con fuerza y se eleva a lo más alto, consolidándose como el aliado perfecto para los looks elegantes que necesitan un extra de abrigo… o de sofisticación.

Porque cuando hablamos de poncho solemos imaginar uno grueso, de lana y con cenefas, pero lo que ahora está en tendencia va mucho más allá. Su nueva versión se reinventa y se combina de mil formas distintas. Si te cuesta visualizarlo, aquí van algunos ejemplos.

Look abrigado

Para un look de diario, elegante pero cómodo y calentito, el poncho es una opción ideal. La chica de la izquierda luce un conjunto de punto con falda midi, botas altas negras a juego con el bolso y el toque chic —también en tendencia— de un sombrero pillbox.

La de la derecha opta por el amado pantalón blanco de las Spanish Girls y un poncho en el color de la temporada: el marrón. Lo combina con una camiseta del mismo tono, botas acabadas en punta y bolso de ante, creando un outfit 100 % en tendencia.

Looks con poncho | Getty Images

Look de oficina

Si tu trabajo requiere un dress code algo más formal, existen fórmulas para incorporar el poncho sin perder elegancia. Combina un pantalón de pinzas con camisa y añade un poncho tipo cazadora biker en color gris. El resultado es un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno.

Look con poncho | Getty Images

Look fashionista

Para un estilismo más rompedor, el poncho también tiene cabida. Las insiders lo combinan incluso con faldas de flecos, guantes largos y clutchs con estampado animal. En este caso, un poncho marrón de canalé se convierte en el toque definitivo de un look atrevido y con personalidad.

Look con poncho | Getty Images

Una capa extra de abrigo

En un momento en el que la superposición se ha convertido en la norma de todo buen look, los ponchos —y también las capas— cobran aún más protagonismo. Llevar uno en el bolso y ponértelo sobre el abrigo de pelo cuando bajan las temperaturas es una idea práctica y con mucho estilo.

Look con poncho | Getty Images

La aparición del poncho femenino

Todos los looks con poncho que hoy conocemos no serían posibles sin la diseñadora boliviana Daisy Wende, quien en la década de 1960 transformó esta prenda, entonces masculina, para adaptarla al cuerpo femenino. Su idea tuvo tanto éxito que pronto llegó a las pasarelas internacionales.

Daisy rompió barreras no solo al reinterpretar una prenda tradicional desde una mirada femenina, sino también al lograr que parte de la esencia cultural boliviana se integrara en la alta costura.