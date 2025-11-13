La reina Letizia reafirma su papel como la mejor embajadora de la moda española con un traje estilo ejecutivo

Los reyes Felipe y Letizia se despiden de China tras tres intensos días repletos de compromisos en el país del sol naciente. Tras la esperada cena de gala de este miércoles, en la Reina ha deslumbrado recuperando su vestido con perlas de Carolina Herrera, con el presidente de China, Xi Jinping, y la Primera Dama, Peng Liyuan, que estuvo seguida de un concierto de la Orquesta Titular del Teatro Real en el Gran Teatro Nacional, sus Majestades han puesto el broche de oro a su primer Viaje de Estado a la República Popular de China afrontando su agenda por separado.

Los Reyes, durante su viaje en China | Gtres

Mientras don Felipe ha desayunado con los miembros del Consejo Asesor Empresarial de España y China en la residencia oficial del Gobierno Chino, antes de visitar la planta del fabricante de componentes español Gestamp Xinghai, doña Letizia se ha desplazado hasta la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, donde ha mantenido un encuentro con un centenar de estudiantes de español para rendir homenaje a la lengua española, y a la memoria de aquellos profesores españoles vinieron al país asiático en circunstancias diversas, y que trabajaron en diferentes departamentos de dicho centro educativo.

La reina Letizia, en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín | Gtres

Recibida entre aplausos, selfies y vítores en medio de una gran expectación, la Reina ha recurrido por primera vez durante su viaje a China al que sin duda se ha convertido en su look fetiche por su elegancia, su comodidad, y su versatilidad, el working girl o ejecutivo.

El look estilo ejecutivo de la reina Letizia | Gtres

Si en sus anteriores apariciones en el país asiático ha enamorado luciendo diferentes vestidos, especialmente comentados el rosa fucsia de tweed con detalle de flecos, en esta ocasión elegido un traje sastre con el que sencillamente estaba muy favorecida.

Felipe VI y la reina Letizia, durante su viaje en China | Gtres

Un dos piezas de la firma Bleiss Madrid en color burdeos que estrenó en 2024 y se ha convertido en uno de sus favoritos por su factura impecable y porque se adapta a su silueta como un guante, y que ha combinado con una blusa de seda negra con una romántica lazada al cuello.

La reina Letizia con blusa con lazada al cuello | Gtres

Bailarinas rematadas en punta con detalle de lazo al tono de Magrit y su bolso Doma Insignia de Carolina Herrera también en negro que se ha convertido en su complemento infalible durante este viaje.

Las bailarinas y el bolso de la reina Letizia | Gtres

Y, como joyas, ha apostado por sus pendientes con forma de lágrima de la firma PDPAOLA, completando así su particular homenaje a la moda española, de la que se ha convertido una vez más en su mejor embajadora.

Los pendientes de la reina Letizia | Gtres

Cercana, cariñosa y dando muestras de su espontaneidad, doña Letizia ha charlado durante largo rato con los estudiantes chinos de español, que le han contado que entre los motivos que les han empujado a aprender nuestra lengua están su pasión por la cultura, la música o el cine patrio, y por artistas como Rosalía.

El viaje de los Reyes a China ha concluido con una recepción a la Colectividad Española residente en el país, actualmente más de 5000 personas, antes de trasladarse al Aeropuerto internacional de Pekín para coger el avión privado en el que en estos momentos vuelan de regreso a España tras haber cumplido su misión de estrechar y fortalecer los lazos económicos, empresariales y culturales entre ambos países.