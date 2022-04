Horóscopo: ¿qué es la carta astral y cómo afecta a tu signo del zodiaco?

Que el horóscopo está de moda es una realidad. Ahora, cuando estamos conociendo a alguien, es frecuente que alguna de nuestras amigas nos pregunte antes por su signo del zodíaco, que por su profesión o intereses.

De este modo, lo que antes era una pseudociencia reservada solo para los programas nocturnos y para las últimas páginas de las revistas del corazón, ahora, es una materia por la que todas nos interesamos.

Tanto es así que, adentrándonos en esta gran materia cósmica, hemos descubierto que existen conceptos como los símbolos Ascendentes o la carta astral. Esta última nos llama especialmente la atención porque promete ser una potente herramienta que nos habla mucho sobre nosotras, nuestra vida y el porvenir.

Si estás pensando en realizar tu carta astral, en este artículo, te explicamos qué poder tiene exactamente y cómo funciona.

¿Qué es la carta astral?

También se conoce por el nombre de carta natal y se puede definir como una especie de fotografía de cómo estaba el cielo en el momento de nuestro nacimiento. En este mapa del cielo aparecerá el Sol, la Luna el punto que marcará tu Ascendente (tu otro símbolo del zodíaco que depende de tu fecha y hora de nacimiento), y todos los planetas del sistema solar.

Estos se ubican sobre la rueda zodiacal de los 12 signos que, a su vez, se divide en Doce Casas (dinero, infancia, amor, salud, etcétera.). Estas "secciones" representan las diferentes facetas de nuestra vida. El planeta Tierra está en el centro del círculo y los astros se sitúan esparcidos en los 360 º exteriores.

Dibujo de la carta astral | iStock

Para saber cómo estaban ubicados los planetas del día en que naciste y, por lo tanto, para poder descifrar tu carta natal, es necesario tener a mano la fecha de nacimiento, el lugar y la hora exacta.

¿Para qué sirve?

Aunque puede sonar muy cósmico, la astrología promete que la posición exacta en la que estaban los astros en el momento en el que nacimos puede decir, y mucho, sobre nuestra esencia natural.

La lectura de nuestra carta astral nos puede dar mucha información sobre rasgos de nuestra personalidad, así como capacidades o talentos que, por nuestra manera autómata de funcionar, no somos capaces de percibir. Sin embargo, identificarlos puede ser de gran utilidad para tomar decisiones futuras.

¿Por qué la posición de los astros influye en nuestra personalidad?

Según la astrología, los planetas tienen influencia en nuestras funciones psíquicas y energéticas y se dividen en tres grupos:

Planetas personales (Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte): son los que están relacionados con los instintos más primarios, el subconsciente y el vínculo con la madre.

más primarios, el subconsciente y el vínculo con la madre. Planetas espirituales (Urano, Neptuno y Plutón): se identifican con la transformación , el cambio, la inspiración y la intuición.

, el cambio, la inspiración y la intuición. Planetas sociales (Júpiter y Saturno): representan el aspecto social de la persona y su manera de relacionarse con el mundo y con su entorno comunitario.

La carta astral condiciona nuestro símbolo del zodíaco

Seguro que, muchas veces, has leído el horóscopo y no te has sentido nada identificada. Esto sucede porque, para tener una visión rigurosa de nuestro carácter basándonos en el horóscopo, también es de vital importancia tener en cuenta los otros elementos cósmicos de la carta natal (posición de los planetas, símbolos Ascendentes, etcétera.) y dónde se colocan estos dentro de las Doce Casas.

Para dibujar y hacer la lectura de todos estos elementos es necesario contactar con una astróloga, aunque también existen páginas webs fiables en las que se puede realizar la carta natal gratuitamente.

Ahora bien, para conseguir una versión lo más ajustada a tu caso particular, lo más recomendable es dejarlo en manos de una experta. Si te animas a descifrar cómo es tu carta astral, te sorprenderás de lo mucho que puede decir de ti la colocación del cielo en el momento en que naciste.

