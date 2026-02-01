Embarazo y peso: ¿cuántos quilos es normal engordar y cuándo se supone que es problemático?

Respecto al tema del peso y el embarazo, como matrona siempre intento transmitir lo mismo: el aumento de peso en el embarazo no es un enemigo, es una consecuencia natural de un cuerpo que está creando vida. El problema aparece cuando el foco se pone solo en el número y se olvida lo verdaderamente importante: la calidad de la alimentación, el movimiento y el bienestar general.

¿Cuánto peso se suele ganar en el embarazo?

Las recomendaciones más utilizadas se basan en el índice de masa corporal (IMC) previo al embarazo. De forma orientativa, los libros nos dicen que, en embarazos únicos, los niveles de ganancia de peso óptimos serían:

Mujeres con IMC bajo: entre 12,5 y 18 kg

Mujeres con IMC normal: entre 11,5 y 16 kg

Mujeres con IMC alto: entre 7 y 11,5 kg

Mujeres con obesidad: entre 5 y 9 kg

Una mujer embarazada | Freepik

"Cada cuerpo, cada embarazo y cada contexto son diferentes y el foco hay que ponerlo en cómo te nutres no en los números de la báscula".

¿Cuánto peso es normal engordar en embarazos gemelares?

En embarazos gemelares, el cuerpo necesita más energía, más nutrientes y más reservas. Por eso la ganancia de peso recomendada es mayor:

Mujeres con IMC normal: entre 16 y 24 kg

Mujeres con IMC alto: entre 14 y 22 kg

Mujeres con obesidad: entre 11 y 19 kg

Pero después de leer este artículo, quiero que te olvides de estas cifras. Cada cuerpo, cada embarazo y cada contexto son diferentes y el foco hay que ponerlo en cómo te nutres no en los números de la báscula. Hay mujeres que ganan más peso y tienen embarazos perfectamente sanos, y otras que ganan menos sin que eso suponga ningún problema. O dos mujeres que ganan el mismo peso, una a base de alimentos que nutren, y otra a base de alimentos ultraprocesados que no aportan nutrientes.

Embarazada comiendo | iStock

¿Por qué se engorda tanto en el embarazo?

El aumento de peso no es solo aumento de grasa y reservas en la madre, sino que es fisiológico y necesario para crear vida, y para lactar al bebé durante el posparto. Incluye:

El peso del bebé

La placenta

El líquido amniótico

El aumento del volumen sanguíneo

El crecimiento del útero y las mamas

Reservas energéticas para la lactancia

El peso por sí solo no nos dice si una mujer está bien nutrida, si su alimentación es equilibrada o si su cuerpo está fuerte para el parto y el posparto. Dos mujeres con el mismo peso pueden tener estados de salud completamente distintos.

Embarazada haciendo una sentadilla | Freepik

Lo realmente importa en el embarazo: cómo comes y cómo te mueves

Cuando recibo a mujeres en consulta, lo primero que quiero que entiendan es que nuestro objetivo es nutrir al cuerpo y cuidarlo, y que poco nos importa el número que refleje la báscula. Por eso, vamos a centrarnos en:

Una alimentación equilibrada: que incluya frutas y verduras, proteínas de calidad, hidratos de carbono complejos, grasas saludables y una buena hidratación. No se trata de "comer por dos", ni de restringir alimentos, se trata de comer para nutrirte a ti y a tu bebé.

que incluya frutas y verduras, proteínas de calidad, hidratos de carbono complejos, grasas saludables y una buena hidratación. No se trata de "comer por dos", ni de restringir alimentos, se trata de comer para nutrirte a ti y a tu bebé. Un embarazo activo: se ha demostrado que el ejercicio físico durante el embarazo (desde el primer momento y hasta el parto, y siempre que no haya contraindicación médica), va a mejorar el bienestar de la madre, a ayudar al crecimiento del feto, a mejorar el estado de ánimo y a preparar el cuerpo para el parto y para el posparto.

En resumen, el peso en el embarazo es solo un dato más, no el objetivo principal. No estamos buscando un número, sino un cuerpo nutrido, fuerte y sano. Como matronas, miramos el embarazo de forma global: cómo comes, cómo te mueves, cómo descansas, cómo te sientes. Así que no te obsesiones con el número de la báscula, cuida tu cuerpo y acompáñalo durante este proceso de crear vida.