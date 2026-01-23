¿Cada cuánto hay que cambiar las sábanas? Esta es la frecuencia ideal para mantener una buena higiene en casa

Elegir las sábanas para la cama es todo un placer ya que vas a basarte en tus gustos y en tu personalidad. Además hay una gran variedad de modelos, colores y texturas, puedes optar desde las telas satinadas que son suaves, transpirables y muy buenas para el pelo porque reduce la fricción y la rotura, o las sábanas de lino que dan un toque elegante al dormitorio y cada vez que las laves serán más suaves. Pero seguro, aunque sean de un material u otro, te has hecho esta pregunta: ¿cada cuánto hay que cambiarlas?

Persona poniendo sábanas en la cam | iStock

No sólo debes cuidar tu higiene corporal, también de lo que te rodea, si todas las noches vas a dormir sin desmaquillarte o sudas mucho, se quedan olores y restos de suciedadimpregnados en las sábanas, por eso, conviene lavarlas una vez por semana, tal y como sugiere la Sleep Foundation. Aunque todo dependerá de la forma en la que vivas y los hábitos que lleves a cabo. Si son noches de verano en Madrid, es decir, que te encuentras en un clima cálido, lo ideal es lavarlas cada tres o cuatro días.

Si padeces de asma o de problemas respiratorios es necesario que lleves a cabo un lavado semanal estricto puesto que los ácaros o el polvo acumulado es muy irritante para las vías respiratorias, lo mejor es que además utilices fundas antiácaros. Si duermes con mascota, debes lavar dos veces por semana por higiene ya que, aunque creas que tu perro está limpio, puede acumular polvo y bacterias.

Recuerda cuidar las colchas y grandes mantas, también lo necesitan. Puedes darte el lujo de lavarlas una vez al mes o incluso una vez cada dos meses. Para terminar definitivamente con los ácaros, usa agua caliente y un programa de sesenta grados si el tejido lo permite.