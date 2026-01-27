Dolor en el pubis durante el embarazo: ¿es normal o indica que pasa algo?

El dolor en el pubis es una de esas molestias del embarazo que puede llegar a ser muy limitante. Muchas mujeres lo describen como una sensación de pinchazo, presión o incluso como si "se les fuera a partir la pelvis". Normalmente, ocurre al movimiento: caminar, subir escaleras, girarse en la cama... No es peligroso para el bebé, pero sí puede afectar mucho a la calidad de vida de la mujer.

¿Por qué aparece el dolor en el pubis durante el embarazo?

Durante el embarazo, el cuerpo produce una hormona llamada relaxina, cuya función es flexibilizar los tejidos para permitir el crecimiento del útero y, más adelante, el paso del bebé por el canal del parto.

Embarazada tumbada | Freepik

La pelvis está formada por varios huesos que se unen entre sí mediante articulaciones. Una de ellas es la sínfisis púbica, situada justo en la parte anterior, en el centro del pubis. Cuando los ligamentos que la estabilizan se relajan más de lo necesario o existe una sobrecarga, puede aparecer dolor.

Este cuadro se conoce como disfunción de la sínfisis púbica o, en casos más intensos, diastasis de la sínfisis púbica, que es cuando la separación entre los huesos del pubis es mayor de lo fisiológico.

¿Qué es la diástasis de la sínfisis púbica?

La sínfisis púbica normalmente tiene una separación mínima, de pocos milímetros. En el embarazo puede aumentar ligeramente, pero cuando esta distancia es excesiva aparece:

Dolor intenso en el pubis

Dificultad para caminar

Sensación de inestabilidad

Dolor al levantarse de la cama o entrar y salir del coche

¿Cómo saber si el dolor en el pubis es normal o necesita valoración?

El dolor leve ocasional puede ser parte de los cambios fisiológicos el embarazo, pero deberías consultar si:

El dolor es intenso o persistente.

Te impide caminar con normalidad.

Te despierta por la noche.

Sientes inestabilidad pélvica.

En esos casos, lo ideal es valoración por una matrona, ginecóloga o fisioterapeuta especializada.

Una mujer embarazada recibe masajes en la zona lumbar. | Freepik

Qué hacer si sientes dolor intenso en el pubis estando embarazada

Lo primero sería realizar una valoración adecuada, y en algunos casos iniciar un tratamiento de fisioterapia, pero te cuento algunas cosas que pueden ayudarte:

El cinturón pélvico puede ser un gran aliado cuando hay dolor en el pubis. No es una solución mágica, pero ayuda mucho en muchos casos, ya que aporta estabilidad a la pelvis, disminuye la movilidad excesiva, da mayor sensación de seguridad y confort, y reduce el dolor al movimiento.

puede ser un gran aliado cuando hay dolor en el pubis. No es una solución mágica, pero ayuda mucho en muchos casos, ya que aporta estabilidad a la pelvis, disminuye la movilidad excesiva, da mayor sensación de seguridad y confort, y reduce el dolor al movimiento. Otros pequeños cambios pueden ayudarte a proteger la pelvis y aliviar el dolor, como evitar movimientos bruscos, dormir con una almohada entre las piernas para alinear la pelvis, repartir el peso de forma simétrica, mantener las piernas juntas al girarte en la cama o subir al coche...

pueden ayudarte a proteger la pelvis y aliviar el dolor, como evitar movimientos bruscos, dormir con una almohada entre las piernas para alinear la pelvis, repartir el peso de forma simétrica, mantener las piernas juntas al girarte en la cama o subir al coche... Además, el ejercicio específico para el embarazo y guiado por profesionales especializados te ayudará a mejorar la estabilidad de la pelvis mediante el fortalecimiento de glúteos, abdomen profundo y suelo pélvico.

En resumen, el dolor en el pubis durante el embarazo no es algo que debas aguantar, es una señal de que tu pelvis está sometida a un esfuerzo importante, necesitando una valoración y tratamiento adecuado.