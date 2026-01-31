Magnesio, colágeno y omega-3: ¿Moda o necesidad real?

El uso de complementos con magnesio, colágeno y omega-3 se ha puesto muy de moda en los últimos años, y aunque no en todos los casos es necesaria la suplementación, para muchas personas les ayuda mucho en su salud.

¿Por qué están de moda los suplementos como el magnesio?

El auge de estos suplementos no es casual. Confluyen varios factores:

Dietas modernas más pobres en micronutrientes.

Estrés crónico y estilos de vida exigentes.

Mayor conciencia de la salud.

Marketing y redes sociales, con mucha publicidad.

Suplementos de colágeno hidrolizado | iStock

Suplementos de magnesio: para qué sirven y quién los necesitan

El magnesio es un mineral esencial que participa en más de 300 reacciones bioquímicas. La necesidad suele ser bastante frecuente, debido a que muchas veces solo con la dieta, no se consume la cantidad diaria recomendada.

El magnesio se encuentra de forma natural en frutos secos (almendras, nueces, semillas de calabaza), legumbres, cereales integrales y verduras de hoja verde como la espinaca y la acelga y también en el chocolate negro.

Producir de energía ayudando a disminuir el cansancio y la fatiga.

y la fatiga. Mejorar el funcionamiento del sistema nervioso (estrés, relajación, ayudar a conciliar sueño).

(estrés, relajación, ayudar a conciliar sueño). Regularla contracción y relajación muscular .

. Mejorar la salud ósea (junto al calcio y la vitamina D).

Tipos de magnesio y para qué sirven

Elpara:

No todo el mundo necesita suplementar, y no todas las formas (sales de magnesio) tienen el mismo efecto, ya que la sal a la que va unido determina su absorción y efecto principal.

Mujer cansada en la cama | iStock

1. Citrato de magnesio

Tiene buena absorción y puede tener efecto laxante.

Se usa también para estreñimiento ocasional.

2. Bisglicinato

Muy buena tolerancia digestiva, tiene un efecto más sedante, se usa para tratamiento de ansiedad e insomnio.

3. Malato de magnesio

Para producción de energía.

Se usa en fatiga o dolor muscular.

4. Cloruro de magnesio

Absorción correcta.

5. Óxido de magnesio

Tiene baja absorción.

Y su efecto es más laxante.

6. L-treonato de magnesio

Atraviesa la barrera hematoencefálica, se usa para tratamientos a nivel cognitivo.

Suplementos de colágeno: para qué sirve y quién lo necesita

Si está muy de moda ahora y no todo el mundo lo necesita. Nuestro cuerpo ya produce colágeno si apostamos suficientes aminoácidos, aunque si es cierto que, a partir de los 30 años, hay una disminución en la síntesis endógena del mismo. Pero es cierto que el colágeno es una molécula muy grande y el cuerpo lo absorbe si se encuentra hidrolizado, pero para ello hay que comprar buenos suplementos.

Alimentos con Omega 3 | Freepik

Tiene funciones a nivel:

Articular.

Piel (elasticidad, hidratación).

Debemos de asociarlo a vitamina C para mejorar su absorción.

Suplementos de omega-3: para qué sirven y quién los necesita

No está tan de moda, pero lleva varios años usándose porque tiene una base bastante sólida, no es nueva. Mucha gente consume demasiado omega-6 (aceites vegetales) y poco omega-3.

El omega-3 funciona para: